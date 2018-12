Toyota's flexfuel-hybride gaat in productie

In maart dit jaar liet Toyota in Sao Paulo de Hybrid Flexible Fuel Vehicle zien, een Prius met een aandrijflijn die net even anders was van het exemplaar dat we van die auto kennen. De verbrandingsmotor van het prototype kon niet slechts met alleen benzine overweg, zoals de hier bekende versie, maar slurpte daarnaast net zo graag ethanol (alcohol). Die laatste uit suikerriet verkregen brandstof is in met name Brazilië ongekend populair en tevens vaak goedkoper dan benzine. Nu heeft Toyota volgens diverse media in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia bevestigd dat het daadwerkelijk een hybride met zo'n 'flexfuel' verbrandingsmotor op de markt zal brengen.

Officieel is nog niet bekend in welk model Toyota de flexfuelmotor, die ook via het Atkinson-principe loopt, hangt. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit de Prius is waar Toyota de techniek in heeft getest, maar het is ook mogelijk dat Toyota de techniek toepast in de voor de Braziliaanse markt bestemde versie van de nieuwe Corolla Hybrid. Welk model Toyota er ook voor selecteert, het zal sowieso de eerste 'flexfuel-hybride' ter wreld zijn. De Prius zoals wij die kennen wordt overigens gewoon al in Zuid-Amerika verkocht.