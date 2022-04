Toyota Supra komt ook met handbak

Het handbak-nieuws is afkomstig van Toyota Motor Europe, waaruit we afleiden dat de handgeschakelde Supra ook in ons werelddeel op het menu zal komen te staan. Foto’s of specificaties van de handgeschakelde Toyota GR Supra zijn er nog niet, maar Toyota verblijdt ons wel met een ietwat activistisch ‘#savethemanual’ en een foto van de pedalen.

Dat zijn er inderdaad drie, dus er lijkt geen woord aan gelogen. Opvallend is dat Toyota daarnaast nog even de pedalensets van de GR86 (foto 2) en GR Yaris laat zien. Daarmee willen de Japanners ongetwijfeld aantonen dat de handbak nog niet dood is voor dit merk, maar het onderstreept ook dat de Supra anders is dan de rest. Bij het topmodel is namelijk sprake van een ‘staand’ gaspedaal, zoals BMW dat gebruikt. Wat een toeval!

Grapje natuurlijk, want de Supra is onderhuids identiek aan de BMW Z4. Die auto is in Nederland niet, maar in Duitsland wel verkrijgbaar met een handgeschakelde versnellingsbak. Die zesbak kan hier echter alleen worden gecombineerd met de viercilinder turbomotor, die ook in de Supra verkrijgbaar is. Of de handbak in de Toyota wel aan de zespitter wordt gekoppeld, is nog even de vraag.