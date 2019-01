'Toyota Prius-rijders in VS stappen over naar Tesla'

Dat verklaarde Jim Lentz, de topman van Toyota in Noord-Amerika, onlangs tegenover Automotive News. Het Japanse merk heeft in de Verenigde Staten een zogeheten overstappercentage van 9 procent. De helft daarvan verruilde een Prius voor een Tesla Model 3. Daarmee is de bekende hybride van Toyota het meest ingeruilde model op een Tesla. In 2018 gingen in de Verenigde Staten 79.171 exemplaren van de Prius op kenteken, een daling van bijna 18 procent. Tesla verkocht daarentegen iets meer dan 114.000 stuks van de Model 3 in het thuisland.

De fabrikant van elektrische auto's zag vorig jaar naast de Prius ook veel andere modellen ingeruild worden. De nummer twee is de BMW 3-serie, gevolgd door de Honda Accord. De top vijf van meest ingeruilde auto's bestaat verder uit de Honda Civic en de Nissan Leaf. Toyota had tot eind 2016 een aandeel van 3 procent in Tesla. De samenwerking tussen de twee bedrijven begon in 2010 en resulteerde in 2012 in de lancering van de elektrische Toyota RAV4 EV. Het model werd geen succes en twee jaar later werd de productie ervan gestaakt. Dat was tevens het begin van het einde van de samenwerking tussen Toyota en Tesla.