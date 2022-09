Toyota Prius C – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Goed, goed, de Prius begon zijn leven als sedan. Wie een strak exemplaar van zo’n oer-Prius vindt mag hem inzenden, maar voor velen is de Prius toch die vijfdeurs liftback met de spoiler halverwege de ruit. In de vorm van de Prius+, die om één of andere reden alleen in Nederland Prius Wagon moest heten, was er ook een zevenzits MPV onder het Prius-label, maar dat was het wel. Toch? Nee dus. Dit is een Prius C (van ‘city’), een compacte, B-segment hatchback met – uiteraard – een hybride aandrijflijn.

Daarmee lijkt dit model bij uitstek geschikt voor een Europese carrière, maar toch kregen wij hem hier officieel nooit te zien. In plaats daarvan schotelde Toyota ons een hybride Toyota Yaris voor, een auto die in technisch opzicht veel overeenkomsten vertoont met deze Prius C. Die Yaris was als niet-hybride ook gewoon in de Verenigde Staten en Canada leverbaar. Toch koos Toyota ervoor om niet de hybride Yaris, maar de Japanse Toyota Aqua te gaan voeren op de Noord-Amerikaanse markt. Dat werd in 2012 dus de Prius C, een model waarvan we hier een exemplaar van na de eerste facelift zien. Die vernieuwde versie werd in 2014 voorgesteld en onderscheidt zich met een optisch grotere grille, anders ingedeelde koplampen en andere achterlichten.

Dit helderblauwe exemplaar kwam in 2018 naar Nederland en is sinds het afgelopen voorjaar bezig aan zijn tweede particuliere Nederlandse eigenaar. Hij staat er netjes bij, maar dat mag gezien de leeftijd van dit model geen verrassing zijn. Wie in Europa een Prius C koopt, wordt de eigenaar van een zuinige, betrouwbare en compacte auto die toch nog best exclusief en daarmee interessant is. Een buitenkansje, wat ons betreft. Dit blauwe exemplaar is trouwens niet helemaal uniek, want in 2017 troffen we al eens een (oudere) rode aan.

Foto's: Mick Kleijwegt