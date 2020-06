Toyota opnieuw waardevolste automerk

Ieder jaar wordt door marktonderzoeker Kantar voor Global BrandZ berekend wat de waarde van wereldwijde merken is. Daar zitten uiteraard ook automerken bij, waarvan er zelfs drie in de wereldwijde top 100 staan als het aankomt op merkwaarde. Toyota spant zoals gebruikelijk de kroon met een geschatte waarde van $ 28,39 miljard. Mercedes-Benz volgt op de tweede plaats, met een waarde van $ 21,34 miljard, gevolgd door BMW ($ 20,52 miljard). Ze staan op respectievelijk de 48e, 56e en 61e plek in de wereldwijde merken-top 100.

Op de vierde stek in de top 10 van waardevolste automerken staat Tesla. Dat is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, want het streeft Ford en Honda voorbij. Tesla wordt geschat op een waarde van $ 11,35 miljard, 22 procent meer dan vorig jaar. Het is ook het enige merk in de top 10 dat in waarde is gestegen ten opzichte van 2019. Vooral Nissan (-18 procent), Honda (-15 procent) en Audi (-14 procent) zakten aanzienlijk.

Waardevolste automerken