Toyota investeert miljarden in Verenigde Staten

Toyota investeert gigantisch in de Verenigde Staten. Het bedrijf meldt dat het tot 2021 bijna 13 miljard dollar, zo'n € 11,5, in diverse productiefaciliteiten pompt.

In 2017 maakte Toyota bekend dat het tegen 2021 10 miljard dollar in zou pompen in diverse productiefaciliteiten in de Verenigde Staten. Dat is niet genoeg, zo blijkt. Het bedrijf scherpt zijn plannen aan en meldt dat het zijn investeringen tot 2021 maar liefst 13 miljard dollar, zo'n € 11,5 miljard, in diverse fabrieken investeert. De extra investeringen komt ten goede aan onderstaande productielocaties.

Toyota gaat onder meer de hybrideversie van de RAV4, sinds vorig jaar de populairste personenauto van de Verenigde Staten, en de Lexus ES 300h in zijn fabriek in het in Kentucky gelegen Georgetown produceren. Toyota steekt tot 238 miljoen dollar in die productielocatie. De RAV4 rolt momenteel alleen in Canada en in Japan van de band. Jaarlijks wil Toyota in deze fabriek 12.000 ES 300's bouwen en 100.000 RAV4's. In Kentucky worden momenteel al de Camry, Avalon en non-hybride ES'en geproduceerd.

Verder verhoogt Toyota de productiecapaciteit van zijn motorenfabriek in Huntsville (Alabama) van 670.000 naar 900.000 exemplaren. Deze investering schept 450 nieuwe werkplekken. Toyota's fabriek in Missouri wordt aangepast om de productie van 864.000 extra (!) cilinderkoppen te bouwen van motoren die Toyota en Lexus in hun TNGA-modellen toepast. Momenteel produceert die fabriek al 3 miljoen cilinderkoppen per jaar. Ook de fabriek in Tennessee gaat er op vooruit. Toyota produceert hier onder andere componenten voor hybride aandrijflijnen en motorblokken. Het aantal motorblokken dat er jaarlijks wordt gebouwd, wordt met 288.000 stuks vergroot. Momenteel produceert Toyota er jaarlijks al 1,7 miljoen exemplaren. Ook Toyota's fabriek in West Virginia krijgt een zak geld. De productiecapaciteit van deze productiefaciliteit, waar Toyota tevens componenten voor hybride aandrijflijnen maakt, wordt verdubbeld. In deze fabriek komen 123 nieuwe werkplekken beschikbaar.

Toyota is niet de enige fabrikant die in de Verenigde Staten heftig investeert in zijn fabrieken. In februari dit jaar werd bekend dat FCA Automobiles er 4,5 miljard dollar in zijn productielocaties pompt.