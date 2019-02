Toyota introduceert de Corolla GR Sport en Trek

Toyota’s grote nieuws op de beursvloer in Genève omvat deze twee nieuwe versies van de Corolla. Terwijl het doek van de grote wereldpremière net is opgevouwen, krijgt de nieuwe middenklasser al een optioneel sportief of avontuurlijk jasje aangemeten. Voor de hatchback en station introduceert Toyota de GR Sport. Voor deze versie sloeg Toyota de handen ineen met hun eigen sportdivisie Toyota Gazoo Racing. Onder de kap gebeurt er niks, maar het koetswerk is flink aangedikt. Zo vinden we dikkere zijskirts, speciale bumpers voor en achter, een gewijzigde honingraat-grille en 18-inch lichtmetalen wielen. De zilveren lakkleur wordt afgewerkt met een zwart dak. In de Corolla GR Sport worden deels leren sportstoelen gemonteerd. Het pakket is leverbaar voor de 1.8 Hybrid met 122 pk of de 2,0-liter met 180 pk.

Naast een sportieve Corolla treffen we ook een meer avontuurlijk exemplaar op de beursstand in Genève, want ook de Corolla Trek beleeft zijn werelddebuut aankomende 7 maart. Voor deze versie gebruikt Toyota een bekend recept waarvan steeds meer fabrikanten afscheid nemen: iets meer bodemvrijheid en meer kunststof afwerking. Enkel leverbaar op de Touring Sports zorgt het Trek-pakket voor 20 millimeter meer bodemvrijheid. Verder zijn 17-inch lichtmetalen wielen en kunststof bescherming rondom bij de prijs inbegrepen. Die prijs communiceert de importeur overigens nog niet. De Corolla Trek is met dezelfde motoren als de GR Sport leverbaar. De Trek is vanaf aankomende augustus leverbaar, over de komst van de GR Sport heerst nog wat onduidelijkheid.