Toyota Corolla GTSi (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Daarvoor kunnen we meerdere redenen noemen. Ten eerste staat Toyotatechniek - vooral als het stamt uit de jaren '90 - te boek als zeer betrouwbaar. De kans dat je met panne langs de weg komt te staan met afsleep- en garagerekeningen als gevolg, is met een beetje geluk dus vrij klein. Een prettige gedachte voor de kleinere portemonnee. Daarnaast zal het brandstofverbruik - evenals de mrb - relatief gering zijn als gevolg van een wagengewicht van slechts 1.036 kg.

Toegegeven, nineties hatchbacks zijn er ook wel in lichtere vorm, maar met deze Corolla kun je nog eens drie vrienden en redelijk wat bagage meenemen. Al valt te bezien of er dan nog iets van het prestatiepotentieel overblijft. Ga je er in je eentje mee op pad, dan zitten die prestaties wel snor. De witte Corolla - met zijn vijfspaaks lichtmetaal, side skirts en achterklepspoiler een kind van zijn tijd - heeft een 1,6-liter grote zestienklepper onder zijn motorkap. Die goed is voor 114 pk. Het was de meest potente motor die je in Nederland in de Corolla van deze generatie kon krijgen, goed voor een 0-100 van 10,4 seconden en een top van 180 km/h.

Weinig kilometers

De LS-TT-18, die te koop staat in Groningen, moet €2.995 opleveren. Daarvoor koop je een ogenschijnlijk vrij net exemplaar met relatief weinig kilometers op de klok: 129.539. Onder de kap zien we een niet al te oude accu en keurig gele remvloeistof, wat erop duidt dat er bij de Corolla ook recent nog wel eens wat vervangen werd. Over de techniek hoef je je dus niet al te veel zorgen te maken. Roest was bij Japanners uit deze tijd wel vaak een issue. Vraag bij een bezichtiging dus vooral of je de auto even op de brug mag zien (de Corolla staat bij een garagebedrijf), zodat je niet verrast wordt door kritieke roestvorming bij de eerstvolgende apk-keuring.

Weet je dat te voorkomen, dan heb je aan deze Corolla een vrij vlotte, mogelijk behoorlijk betrouwbare, goedkoop te rijden auto die waarschijnlijk nog jaren meegaat. Geef het interieur een flinke poetsbeurt en neem even wat gereedschap ter hand om die telefoonhouder en car kit te verwijderen, en ook het binnenste van de Toyota ziet er nog puik uit. Inclusief prachtig beklede, extra sportief vormgegeven stoelen. Zie jij jezelf al zitten?