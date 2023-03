Toyota Corolla Cross minder duur met nieuwe aandrijflijn

In de markt voor een cross-over of SUV van Toyota? Dan kun je heel wat modellen op je shortlist zetten, waaronder de Corolla Cross. Die Toyota Corolla Cross is er vooralsnog alleen met 2.0 Hybrid-aandrijflijn, maar komt er ook als minder potente maar minder dure 1.8 Hybrid. AutoWeek heeft de voorlopige prijzen al.

De Toyota Corolla Cross is er tot op heden in tegenstelling tot de Corolla waar hij zijn techniek mee deelt met slechts één hybride aandrijflijn: de 2.0 Hybrid met een systeemvermogen van 197 pk. Voor wie bijna 200 hybride-pk's iets teveel van het goede vindt, hebben we goed nieuws. Ook de Toyota Corolla Cross komt er namelijk als 1.8 Hybrid, zo kan AutoWeek melden voordat Toyota er zelf ruchtbaarheid aan geeft. We hebben zelfs de prijzen van de Corolla Cross 1.8 Hybrid al.

Prestaties Corolla Cross 1.8 Hybrid

De Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid heeft een 98 pk sterke 1.8 die samenwerkt met een 95 pk sterke elektromotor. Het levert de 1.8 Hybrid een systeemvermogen op van 140 pk en 142 Nm. Daarmee bereikt de Corolla Cross 1.8 Hybrid in 9,4 tellen een snelheid van 100 km/h. De krachtigere Corolla Cross 2.0 High Power Hybrid is in staat die sprint in zo'n 7,6 tellen te klaren. De topsnelheid van de 1.8 Hybrid ligt net als die van de sterkere versie op 180 km/h.

De fiscale vanafprijs van de Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid is vastgesteld op €36.412. Tellen we daar de rijklaarmaakkosten bij op die bij de Corolla Cross 2.0 Hybrid €883 bedragen, dan komen we op een vanafprijs van €37.295 voor de Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid in Active-uitvoering. De aandrijflijn valt ook te combineren met de uitvoeringen Dynamic, Style en als Style met Premium Pack.

Corolla Cross 2.0 Hybrid duurder

De prijstechnische afstand tot de Corolla Cross 2.0 Hybrid wordt groter doordat Toyota op die motorversie een prijsverhoging doorvoert. De Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid Active heeft een nieuwe vanafprijs van €41.095 en is daarmee €2.400 duurder dan voorheen. De Corolla Cross 2.0 Hybrid Dynamic is €1.800 duurder dan eerder. De prijzen van de Style en Executive gaan met €2.500 omhoog.

Prijslijst Toyota Corolla Cross