Toyota C-HR Prologue - dit is voor 80 procent de nieuwe C-HR

Zes jaar geleden kwam de huidige Toyota C-HR op de markt. Voor een Toyota heeft het model nu al een lange levenscyclus maar zijn opvolger wordt steeds concreter. Deze C-HR Prologue geeft voor zo’n 80 procent het uiterlijk van de tweede generatie prijs die we over een jaar verwachten. De vormgeving wordt nog brutaler. Om het onthullingsfeestje meteen maar een beetje te bederven: dit najaar hadden we al deze gelekte patentplaten die de tweede generatie C-HR als productiemodel weergeven. Op technisch vlak gaat de nieuwe Toyota C-HR er op vooruit. Hij wordt leverbaar als hybride maar ook als plug-in hybride.

Voorbode nieuwe Toyota C-HR

Ook als plug-in hybride

Nog expressiever design dan huidige

Eind 2023 als productieversie onthuld

De Toyota C-HR was zes jaar geleden de wegbereider voor een nieuwe lichting Toyota’s. Net als de vorige Prius stond hij op het toen nieuwe TNGA-platform waarmee het merk op het gebied van rijdynamiek grote stappen zette, maar de C-segment cross-over sloeg met zijn lijnenspel in als een bom. Je vindt een C-HR of mooi of lelijk. Een tussenweg is er niet. Inmiddels heeft het publiek al zes jaar aan een dergelijke expressieve Toyota kunnen wennen en daarom durft het ontwerpteam in de Europese Toyota ED²-designstudio bij Nice met de volgende C-HR een stap verder te gaan. Dat geeft de C-HR Prologue duidelijk weer. Het is een conceptcar die al heel van het nieuwe design prijsgeeft.

De wielen komen nog verder op de hoeken te staan, en profil valt de scherpe hoek van de achterportieren op, die doet denken aan de vormtaal van de Aygo X. Je kunt hem wat betreft zijn design prima zien als de grote broer van die nieuwe spraakmakende A-segmenter. Kenmerkend voor de nieuwe Toyota-neuzen is wat Toyota de ‘hammerhead’ noemt. Een strip verdeelt de koplampen in hoekige ledstrips en van bovenaf lijkt het daardoor een beetje op hoe je van boven de kop van een hamerhaai ziet.

Lekkere stance voor nieuwe C-HR

De schuin aflopende daklijn keert weer terug, al is de nieuwe C-HR hoger en breder dan de huidige. Dat laatste zorgt weer voor wat designers noemen een lekkere stance, dus hoe de auto op zijn wielen staat, zeker omdat het model ook korter wordt (2 centimeter) krijgt de tweede generatie een gedrongen uiterlijk. Uiteraard is dit nog een concept en moet je er normale buitenspiegels op denken in plaats van de rechthoekjes die er nu op zitten, die de suggestie moeten wekken van camera’s. De portiergrepen in de voordeuren zien we hoogstwaarschijnlijk eveneens niet terug op de productieversie. Wanneer die komt? Reken eind 2023 op de voorstelling, waarbij we uitgaan van de tijd die Toyota nam voor het presenteren van de Aygo X Prologue in maart 2021 en de lancering van de productie Aygo X. Ook die ‘Prologue’ oogde nog net even een tikkeltje extremer dan de uiteindelijk nog altijd opmerkelijk gestileerde showroomversie.

Ook plug-in hybride C-HR

Bij de onthulling van de conceptcar hebben we alleen nog een blik op de buitenzijde kunnen werpen. Er zat nog geen interieur in. Wel geeft Toyota prijs dat er naast de hybride een plug-in hybride verschijnt. De vijfde generatie hybride aandrijflijn die al in de Corolla Cross gepresenteerd is en die ook in de Corolla van modeljaar 2023 zit, gaat aan de neus van de huidige C-HR voorbij. De nieuwe krijgt de krachtiger 1.8 en 2.0 Hybrid uiteraard wel. En dan is er de recent gepresenteerde Prius Plug-in Hybrid. Die heeft de krachtige 223 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn, gekoppeld aan een 13,6-kWh accupakket en staat op hetzelfde platform. Met de Prius kom je 69 kilometer ver op een acculading volgens Toyota, de C-HR zal (ervan uitgaand dat hij hetzelfde pakket krijgt) dat waarschijnlijk niet halen door zijn hoogte. Maar op aandrijfgebied gaat de nieuwe C-HR er dus zeker op vooruit.