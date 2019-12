Toyota Aygo gaat mogelijk door als EV

Op de Nederlandse wegen vliegen de Fiats 500, Volkswagens Up en Peugeots 108 ons om de oren, maar toch lijkt de markt voor de kleinste auto's voor meerdere merken niet aantrekkelijk genoeg meer. Het A-segment raakt de komende jaren waarschijnlijk een stuk dunner bezaaid. Toyota is in het compacte aanbod momenteel vertegenwoordigd met de Aygo, met de Peugeot 108 en Citroën C1 als drielingbroertjes. Of die drieling in de toekomst blijft bestaan, valt nog te bezien. Dat betekent niet dat er geen nieuwe Aygo komt; Toyota Europe-topman Johan van Zyl geeft in gesprek met Automotive News aan dat het een interessante markt blijft. Een nieuwe compacte auto voor de Europese markt staat volgens hem nog altijd op de planning.

Van Zyl geeft wel aan dat Toyota die markt op een wat andere manier wil gaan bedienen. Het belangrijkste terrein voor de Aygo is het stedelijk gebied en dat is aan verandering onderhevig: "Sommige steden voeren uitstootvrije zones in, dus we moeten naar de toekomst kijken en ervoor zorgen dat we een elektrisch aangedreven A-segmenter voor stedelijk gebruik krijgen." Een elektrisch aangedreven Aygo ligt dus in de lijn der verwachting.