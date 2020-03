Totem Automobili komt met elektrische Alfa Romeo GT Junior

Eerder deze maand schreef AutoWeek over het nieuwste project van het Engelse Alfaholics, een bedrijf dat zich maar wat graag uitleeft op je klassieke Alfa. Oude Alfaatjes worden door het bedrijf niet alleen volledig gerestaureerd, maar indien gewenst op technisch vlak ook gemoderniseerd of zelfs klaargestoomd voor de racerij. Toten Automobili gooit het over een andere boeg en heeft een volledig elektrisch aangedreven klassieke Alfa Romeo in de ontwikkelingskamers staan.

Totem Automobili heeft een Giulia GT Junior zoals die tussen 1970 en 1975 werd verkocht als basis genomen voor zijn project. Het bedrijf schroeft alle plaatwerkdelen los en vervangt ze voor uit koolstofvezel opgetrokken exemplaren. Daarnaast verstevigt Totem Automobili het frame en past he een volledig nieuwe aluminium ophanging toe met MacPherson-veerpoten voor en een muilti-link ophanging achter. Dat doet Toten Automobili natuurlijk niet zomaar. De oude benzinemotor maakt namelijk plaats voor een volledig elektrische aandrijflijn. De verbouwde Alfa komt over een maar liefst 525 pk en 940 Nm sterke elektromotor te beschikken, goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in slechts 3,4 seconden. Het accupakket weegt in totaal 350 kilo en heeft een capaciteit van 50,4 kWh, goed voor een bereik van zo'n 320 kilometer.

Natuurlijk zijn er legio andere aanpassingen. Totem Automobili monteert een nieuw remsysteem van Brembo, geeft de auto aanpasbare dempers, geeft de Alfa dubbele kijkers in de stijl van de 1750/2000 en monteert ook achter nieuwe verlichting. Alle verlichtingsunits zijn voorzien van led-techniek. In het interieur krijgen onder meer twee 3,5-inch grote digitale schermpjes een plek en de Alfa profiteert van de komst van elektrisch bedienbare ruiten, komt over airconditioning te beschikken en ook het audiosysteem maakt plaats voor een nieuw exemplaar. De 'GTe' zou zijn publieksdebuut beleven tijdens het Goodwood Festival of Speed, maar dat jaarlijkse autofeest is wegens zorgen over het coronavirus uitgesteld.