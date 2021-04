Tot eind mei: Breaks & Stations in Autoworld Brussel

De cultuursector wordt hard getroffen door alle beperkingen van de lockdown, maar in tegenstelling tot in Nederland blijven alle musea wel geopend bij onze zuiderburen. In het Autoworld-museum in Brussel loopt tot eind mei een prachtige thematentoonstelling rond de ontstaansgeschiedenis van klassieke breaks en station wagons, een modelvariant die in de jaren 50 en 60 aan een steile opmars begon.

Autoworld richt de aandacht op dit extra ruime type van auto’s die kwamen overgewaaid uit de Verenigde Staten in de jaren ’50-’60 en die overdrachtelijk in de decennia daarna een vaste plaats veroverden op de automobielmarkt. Breaks zijn ouder dan de auto, er bestonden immers reeds paardenkarren die de naam break droegen. In Amerika noemt men ze Station Wagons, omdat ze oorspronkelijk werden gebruikt om reizigers met hun bagage te vervoeren, niet zelden van of naar het station. Ze waren gebaseerd op gewone auto’s, maar boden veel meer plaats dank zij een verlengde achterzijde. Voor de oorlog waren ze niet zelden gedeeltelijk uit hout, vandaar de naam “Woody”. Na de oorlog werden ze, mede door de babyboom, populair als familievoertuig, eerst in de VS en niet veel later ook in Europa. Medio jaren 60 wordt duidelijk dat het concept niet langer te bestempelen is als een modegril. Wereldwijd begint de auto-industrie zich te focussen op het nieuwe concept. Zodra een nieuw model wordt geïntroduceerd volgt in veel gevallen binnen enkele weken "een auto voor dubbel gebruik" die is afgeleid van het klassieke ontwerp. Een aantal merken gaat nog een stapje verder en maakt van hun basismodel meteen een combi. De Renault R4 en R16 zijn voor de hand liggende voorbeelden, maar ook de Autobianchi Primula hoort in dat rijtje thuis. De invloedsfeer van de Break is ook bij sportwagenfabrikanten niet langer weg te cijferen. Een van de meest kenmerkende voorbeelden is de Aston Martin "Shooting Brake" op basis van een DB5.

Tot 30 mei toont Autoworld een vijftiental auto’s, een selectie van een aantal opvallende modellen voornamelijk uit de jaren 50 en 60. De station wagons komen uit de VS, dus zitten er in de selectie enkele Amerikanen, waaronder als oudste een schitterende Packard Deluxe One Twenty Woody van 1941. De Chevrolet Nomad combineerde dan weer het sportieve met het praktische, maar dat geldt evenzeer voor de Jaguar Eventer met bouwjaar 1988, de jongste in de tijdelijke thema-tentoonstelling. En wat te denken van de spectaculaire Chrysler 300 New Yorker Town & Country Wagon, de Amerikaanse droom op zijn best of een unieke Packard Model 22 Deluxe One die tot break werd omgebouwd. Bij de Europese modellen is er een prachtige Ford Taunus P2 Baroc van 1958, meer dan waarschijnlijk de enige in België. Voorts zijn er enkele klassiekers, zoals een Citroën ID DS Familiale of een Volvo PV445 Duett. Breaks werden gewoonlijk tot op de draad versleten, en zijn daardoor eerder zeldzaam. De exemplaren die in Autoworld worden getoond zijn dat zeker. Een mooi voorbeeld hiervan is een Belgisch product: een in Mechelen ontwikkelde en gebouwde Mercedes 230S Universal.

1974 Citroën ID 20 Familiale

Tussen 1955 en 1975 ondergaan de ID/DS modellen vele comfort-upgrades. De 2 liter breakversie werd aangeboden in verschillende varianten, waaronder een "Commerciale-" en een "Familiale"-uitvoering. Daarvan werden er in totaal bijna 94.000 exemplaren geproduceerd.

1967 Mercedes 230S Universal

Deze Mercedes van Belgische makelij werd in Mechelen geproduceerd en had een laadvermogen van 750 kilogram. De 230S was tussen 1965 en 1968 leverbaar met een vier- of zescilinder benzine- of dieselmotor. In totaal werden er 2754 exemplaren van gebouwd.

1958 Ford Taunus P2 Barock

Tot 1967 werd Taunus gebruikt als de merknaam voor alle Duitse automodellen van Ford Europa. P2 verwijst naar de tweede generatie. Dit model dat in 1952 werd geïntroduceerd en tot 1960 in productie bleef, kreeg de bijnaam "Barocktaunus, of gewoon "Barock", vanwege het duidelijk herkenbare Amerikaanse design. Van dit exemplaar is slechts één rijdend model overgebleven.

1954 Peugeot 203 L Familiale

Zes ramen, een 20 centimeter langere wielbasis en bladveren: dat is wat deze 203-modelvariant onderscheidt van de seriemodellen. Ze werden gebouwd van 1950 tot 1956 en er liepen 61.853 exemplaren van de assemblagelijn.

1953 Volvo PV 443 Duett

Volvo was een van de eerste autofabrikanten die serieus begon na te denken over het ontwerp van een praktische bedrijfswagen. De modelnaam "Duett" stond synoniem voor het polyvalente karakter van de 1600cc viercilinder. De Duett werd geproduceerd van 1952 tot 1969. Vanaf 210 ging het modeltype door het leven als P210; uiterlijk gemakkelijk te herkennen aan de gebogen voorruit uit een stuk.

1941 Packard Deluxe One-Twenty

In een tijd dat het Belgische Minerva samen met het Britse Rolls-Royce het automobiele koopgedrag van de mondiale haute Bourgeoisie beïnvloedde, kochten de allerrijkste Amerikanen net name dit "Great Gatsby"-type auto. Packard bouwde enkel berlines en coupés en ging voor de station wagons, zoals deze woody, te rade bij de grootste specialisten, zoals in dit geval bij Hercules uit de Amerikaans staat Indiana.

1958 Chevrolet Brookwood

Brookwood was een merk dat V8-station wagons vanaf 1958 op de Amerikaanse markt begon uit te brengen. Het was een middenklasse-model, maar nadat Chevrolet de Yeoman uit productie nam, werd dit het instapmodel van het Break-gamma van 1959 tot 1961. De Chevrolet Brookwood was leverbaar als twee- en vierdeurs uitvoering en motorconfiguraties die als V8 varieerden van 4,5 tot 5,4 liter inhoud.

1955 Chrysler 300 New Yorker Town & Country Wagon

Bij de lancering was dit topmodel van Chrysler duurder dan een Rolls-Royce. Voor het eerst kreeg de New Yorker ook de befaamde Hemi-krachtbron ingebouwd. Het modeltype combineerde de ruimte van een station wagon met de stijl en het comfort van de berline. Er werden naar schatting slechts 750 exemplaren van gebouwd.

1956 Ford Country Sedan

Deze middenklasse break ontleende de stijlelementen van de Ford Fairlane. In zijn grootste versie met drie zetelrijen bood hij plaats aan maar liefst negen inzittenden. Er was ook de Ranch Wagon en een luxeversie - de Country Squire - herkenbaar aan imitatie houten panelen op de flanken. De Ford Country Sedan was leverbaar met een zes-in-lijn of een V8 motor.

1948 Bentley Mark VI Radford Countryman Estate

Eerste van 8 exemplaren, persoonlijke auto van de legendarische 'coachbuilder' Harold Radford. Won het Concours d'Élégance van Cannes in 1949. Dergelijke Estate Cars waren na de oorlog interessant in Groot-Brittannië omdat zo 30% weeldetaks kon worden vermeden.

1952 Packard 200

De Packard 200 was slechts twee jaar in productie (1951 en 1952). Het was het instapmodel van Packard met de kortste wielbasis en de minst krachtige motor van het modellengamma. Vanaf 1953 werd de 200 als Clipper aan de man gebracht. Deze break is een uniek model, gebaseerd op een berline waarvan de opvallende achterruit werd behouden.

1971 Triumph Herald Estate

Deze Triumph kwam in 1959 op de markt als kleine 2-deurs berline, ontworpen door Michelotti. Hij had nog een chassis, ook al was de zelfdragende carrosserie inmiddels goed ingeburgerd. Er kwam ook een cabrio en een break, alsook een gesloten bestelwagen: de Courier. De laatste berline-uitvoering liep in 1970 van de assemblagelijn; de Estate bleef tot 1971 in productie.

1985 Lynx Eventer

De Britse koetswerkbouwer Lynx transformeerde de Jaguar XJS tot een attractieve Shooting Brake. Er werden slechts 63 exemplaren handmatig van gebouwd tussen 1983 en 2002.

Dit en meer is dus tot 30 mei te zien bij Autoworld. Wie voor 15 april die kant op gaat, kan overigens ook nog genieten van de tentoonstelling '125 jaar Skoda', die is namelijk tot 14 april verlengd.