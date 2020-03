Top 10: De goedkoopste nieuwe auto's met een V8

Velen zullen het vooral prachtig vinden dat er zoveel innovatie plaatsvindt in de auto-industrie en 'schonere' vormen van mobiliteit aan terrein winnen. Vooruitgang, mooi toch? Toch is het ook begrijpelijk dat er tegelijkertijd mensen met benzine in de aderen niet om staan te springen. Die zien de bui al hangen; vroeg of laat zal de schitterende roffel van een V8 enkel nog tot het verleden behoren. Het geluid van een V8 roept iets op. Twee of zelfs vier cilinders meer dan tegenwoordig strikt nodig? Misschien, maar het oor wil ook wat.

De eerste helft van de top 10 goedkoopste nieuwe auto's met een V8 zal waarschijnlijk bij veel V8-liefhebbers ook wel goed in de smaak vallen. Welke moderne auto is nou meer een forse erfenis uit andere tijden dan de Ford Mustang? Klassieke looks in een modern jasje én nog gewoon leverbaar met een dikke 5,0-liter V8. Mede door de forse BPM is de Mustang met acht cilinders wel pakweg € 35.000 duurder dan de goedkoopste met de viercilinder, dus je moet er wel een lieve duit voor over hebben. Dan heb je ook nog de keuze voor een handbak of de tientraps automaat. Een handbak is richting de € 2.000 duurder dan een automaat, bij zowel de Fastback als de Convertible. Overigens is de Bullitt enkel met handbak leverbaar.

De tweede helft van de top 10 wordt volledig bezet door Mercedes. Dat merk heeft, zeker vergeleken met de directe concurrenten, nog altijd een vrij groot aanbod met V8-motoren. Auto's als de Audi RS 4 en de BMW M4 doen het al jaren met een zescilinder, Mercedes levert de C 63 nog altijd met een V8. Behalve de diverse carrosserievarianten van de C 63 én de C 63 S Coupé, treffen we nog een Mercedes in deze top 10: de GLE 580 4Matic. Dat is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is de enige versie van de GLE met een V8 en qua prijs past ie dus precies tussen de C 63's.

Uiteraard zijn er ook wat interessante auto's die net buiten de top 10 vielen. De BMW M550i xDrive bijvoorbeeld; met € 143.886 de goedkoopste grote middenklasse sedan met een V8. De Jaguar F-type P450 RWD redde het ook net niet met z'n € 145.510. Wie op zoek is naar een topklasse sedan met een V8, is bij Audi het goedkoopst uit: de A8 met een V8 is er als 60 TDI quattro vanaf € 144.670.