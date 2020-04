Tien leuke coupés voor minder dan 2.000 euro

Helaas moeten we liefhebbers van de Manta en de Calibra direct teleurstellen; we kijken naar het aanbod tot € 2.000 en voor dat geld vinden we die we niet terug. Misschien duikt er hier en daar nog een Calibra op voor onder de € 2.000, maar dat zal dan waarschijnlijk niet veel meer zijn. Vanwege de schare liefhebbers voor dat model, zijn de prijzen van de Calibra juist eerder aan het stijgen dan aan het zakken. Maar wat we nog wél tegenkomen onder de € 2.000 hoeft ook niet oninteressant te zijn.

Peugeot 406 Coupé

Hoe kon het ook anders; de 'poor man's Ferrari', de Peugeot 406 Coupé. Met zijn strakke ontwerp van de hand van Pininfarina wist de 406 Coupé in zijn tijd de handen wel op elkaar te krijgen. Eerlijk is eerlijk, het is nog steeds een smaakvol ontwerp dat de tand des tijds goed heeft doorstaan. In tegenstelling tot z'n opvolger, volgens velen. Waar de charmante koets van de 406 Coupé nog steeds een glimlach op je gezicht kan toveren, geldt datzelfde niet altijd voor de techniek die eronder huist. Helaas zijn ze alles behalve probleemloos, maar je kunt er nog wel steeds leuk in voor de dag komen. Ze zijn er, zoals dit exemplaar, al steeds vaker voor minder dan € 2.000. Wie er iets meer geld tegenaan gooit, loopt misschien wel wat minder risico op narigheden.

Honda Prelude

Nog zo'n coupé die in zijn tijd voor bewonderende blikken wist te zorgen: de Honda Prelude. De vierde en vijfde generatie van de Prelude duikt tegenwoordig zo nu en dan al onder de € 2.000 als occasion. Daarvoor krijg je een auto die in de basis goed in elkaar steekt en qua prestaties niet snel teleur zal stellen. Helaas is een groot deel van de Preludes in ons land wel slachtoffer geworden van mensen met een wat discutabele smaak, dus misschien is het af en toe nodig om op zoek te gaan naar onderdelen om de auto weer in een meer originele staat te herstellen. Daar moet je dan natuurlijk wel weer even wat extra de beurs voor trekken.

Toyota Celica

Wat voor de Prelude geldt, geldt ook zeker voor de Toyota Celica. De wat oudere generaties (vijf en zes) duiken steeds vaker op voor minder dan € 2.000. Leuke auto's die in de basis als kwalitatief sterk te boek staan, maar voor dit geld zijn het natuurlijk wel vaak de auto's met wat meer ervaring achter de rug. Dat betekent niet gelijk dat het alleen maar afgetrapte exemplaren zijn. Er zitten er genoeg tussen met potentie voor nog jaren rijplezier. Misschien een beetje liefde geven en rijd je met een glimlach rond in een spraakmakende coupé. Zeker als het de vijfde generatie betreft, met de dubbele koplampen. Of een kanariegele, zoals deze!

Alfa Romeo GT

Alfa Romeo's hebben nogal de neiging om snel in waarde te dalen en de Alfa Romeo GT is dan ook de jongste uit dit rijtje. Daar is op zich een goede reden voor; ze zitten niet allemaal even goed in elkaar. Maar, Alfa's zijn wel vaak erg leuk om te zien en ze zeggen wel eens dat je ooit een Alfa Romeo gehad moet hebben. In dat geval kun je natuurlijk bijvoorbeeld voor een 156 van € 1.000 euro gaan (en wat apart gezet geld voor onderhoud), maar waarom zou je met hetzelfde gemak dan niet naar een GT kijken? Misschien wat minder praktisch, maar wel extra bijzonder. Wat te denken van dit exemplaar uit 2004, met minder dan 2 ton op de teller?

Hyundai Coupé

Nog zo'n betrekkelijk jonge auto voor erg weinig geld: de Hyundai Coupé. De tweede generatie, welteverstaan. De eerste Coupé is natuurlijk ook voor minder dan € 2.000 te vinden, maar dan moet je die wel eerst vinden. Het aanbod van de tweede generatie is uitgebreider en dat is waarschijnlijk ook de auto die je liever wil. Die staat over het algemeen te boek als betrouwbaar én ook nog eens best goed sturend. Niet de eerste auto waar je misschien aan had gedacht, maar zeker het overwegen waard. Er is redelijk wat aanbod onder de € 2.000, waaronder bijvoorbeeld dit exemplaar, dat met een beetje liefde klaar is voor meer.

Ford Cougar

Een beetje een vreemde eend in de bijt in dit lijstje, de Ford Cougar. Een vrij grote Amerikaanse coupé zou op dit moment waarschijnlijk stof vergaren in de Nederlandse showrooms, maar van de Cougar werden er hier in de loop van de tijd toch nog 209 verkocht. Niet overdreven veel, maar genoeg om nog steeds regelmatig op te duiken als occasion. Hij is betrekkelijk zwaar, heel Amerikaans, qua afwerking zeker niet top, maar hij is wel lekker apart en zit vaak bomvol accessoires. Er was hier nooit veel vraag naar en dat is nu al helemaal te verwaarlozen, maar voor een habbekrats haal je wel iets bijzonders in huis. Zoals deze, bijvoorbeeld, voor minder dan € 2.000.

Opel Astra Coupé

Toen Opel met de tweede generatie van de Astra kwam, kreeg het merk behoorlijk veel lof voor het compleet nieuwe ontwerp van haar compacte middenklasser. Dat ging nog een stap verder toen de door Bertone getekende coupéversie van de Astra werd onthuld. Hoewel de Astra Coupé veel meer op de gewone variant lijkt dan bijvoorbeeld bij de Peugeot 406 Coupé het geval was, is er duidelijk meer gebeurd dan de gewone Astra een schuine daklijn geven. Tegenwoordig is het ontwerp echt wel wat gedateerd, maar lelijk is de Astra Coupé nooit geweest. En omdat het een oude Opel is, kost het vrijwel niks meer. Er staan er nog redelijk wat te koop voor minder dan € 2.000, waaronder bijvoorbeeld deze donkerblauwe die zijn logo in de grille ergens in de loop der jaren verloren is.

Mercedes CLK

Oké, misschien niet de meest creatieve keuze, maar toch is het zeker even het melden waard dat er tal van CLK's voor minder dan € 2.000 te koop zijn. Dan hebben we het natuurlijk wel over de CLK van de eerste generatie en dat is helaas (met afstand) niet de meest onverwoestbare Mercedes ooit gemaakt, vooral als het gaat om de roestduivel. Toch biedt het wel de mogelijkheid om voor een betrekkelijk klein bedrag een Mercedes te rijden, die zeker in z'n tijd erg in de smaak viel bij het grote publiek. En je hebt natuurlijk al snel een heel scala aan luxe accessoires aan boord, dat is ook wat waard. Zilveren CLK's zijn er zat, dus misschien is deze rode daarom het overwegen waard?

BMW 3-serie coupé

Net als de CLK is de BMW 3-serie coupé misschien wel een beetje een voor de hand liggende keuze, maar dat neemt niet weg dat het gewoon een interessante auto is om naar de te kijken in deze categorie. Het aanbod van E46's is nog altijd behoorlijk groot in Nederland en dat geldt ook voor de coupéversie. Natuurlijk loont het in dit geval, net als bij de CLK, wel om met een wat breder budget te kijken. Toch zijn er ook steeds meer onder de € 2.000 te vinden. Daarbij is het wel verstandig om in acht te nemen dat deze auto's vaak niet heel subtiel behandeld zijn en dat er, net als bij de CLK, best een aardig gevaar loert in de vorm van de roestduivel. Gelukkig is het aanbod breed genoeg, dus hoef je niet voor de eerste de beste te gaan.

Mercedes C-klasse Sportcoupé

Je kunt stellen dat ze bij Mercedes misschien wat vrij zijn geweest in het gebruik van de term 'coupé' bij de C-klasse Sportcoupé, maar toch kunnen we niet anders dan deze meenemen in dit rijtje. Er is namelijk nog behoorlijk wat aanbod van dit model, voor een groot deel onder de € 2.000. Wil je, net als bij de 3-serie coupé, het bekende rijgedrag van het reguliere model in een wat opvallender jasje, dan ben je bij de C-klasse Sportcoupé aan het juiste adres. Het opvallende kontje en het abrupte einde van de schuine daklijn moet je smaak zijn, bijzonder is het zeker. Misschien verklaart het feit dat dit type auto snel uit de gratie raakte de lage gemiddelde vraagprijs, want voor € 2.000 is dit toch nog best een nette auto? Oh ja, ook hier geldt wel weer dat je goed op je hoede moet zijn voor roest.

De rest?

Omdat we het toch bij een rijtje van tien auto's willen houden, valt er uiteraard ook een heel aantal buiten de boot. In de categorie 'coupés onder de € 2.000' kun je bijvoorbeeld ook nog kijken naar veelvoorkomende occasions als de Opel Tigra, Ford Puma, Saab 9-3 Coupé, Renault Mégane Coupé, Honda Accord Coupé of diverse wat oudere Japanse coupeetjes, zoals bijvoorbeeld de Nissan 100NX en Toyota Paseo. Of een leuke écht oude opknapper, maar dan ben je natuurlijk niet voor € 2.000 klaar.