Tesla’s weer duurder

Voor de tweede keer in drie weken sleutelt Tesla aan de prijzen van z’n modellen. De auto’s worden weer iets duurder, al zijn ze in de meeste gevallen nog altijd fors voordeliger dan voor de laatste prijswijziging.

Op 6 maart berichtten we over de enorme prijsdalingen bij Tesla. Bij de duurste exemplaren, de snelste versies van de Model S en Model X, kon het prijsverschil oplopen tot waardes rond de €50.000. Dat zijn verschillen die eigenlijk nooit eerder zijn gezien en betekenden dat er zomaar meer dan een derde van de prijs af ging in die gevallen.

Bij zo’n enorme val ligt terugstuiteren op de loer en dat is ook enigszins gebeurd bij de modellen van Tesla. De Model 3, die aanvankelijk €58.800 kostte in z’n eenvoudigste vorm, gaat van €55.800 naar €57.200. Voor dat geld krijg je wel wat terug, want Tesla heeft z’n kleinste model via een update iets sneller gemaakt. In plaats van 4,8 tellen heeft de Dual Motor-All Wheel Drive nu 4,7 seconden nodig voor het sprintje naar de 100.

De prijzen van de Model S Long Range en Model X Long Range blijven gelijk, maar er verandert wel het nodige bij deze modellen. Zo zijn de Standard Range-versies niet meer op de prijslijsten te vinden en heeft Tesla ‘Ludicrous Performance’ losgeweekt van de Performance versie. ‘Ludicrous’ is daarmee een losse optie geworden die €13.500 kost. Voor dat geld sprint de Model S in 2,6 tellen van 0 naar 100, terwijl de grotere X dat in 3 tellen. Het betekent echter wel dat het genoegen van een Ludicrous-Tesla weer aanzienlijk duurder is geworden.

Voor een compleet overzicht hebben we een kolom toegevoegd aan het overzicht van enige weken geleden. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat de verplichte afleverkosten van €1.020 niet zijn meegenomen in deze prijzen. Dit bedrag geldt voor alle modelvarianten.