Tesla's eerste Nederlandse Store gesloten

Tesla opende al in 2013 z'n eerste Tesla Store in Nederland. Niet zomaar op een locatie, maar op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Die uiterst opvallende showroom staat nu echter leeg.

Eind 2013 opende Tesla in de hoofdstad z'n eerste Nederlandse 'Tesla Store'. Een gebeurtenis waar het Amerikaanse bedrijf aardig wat bekijks mee trok. Tesla was toen immers nog een nieuwe speler in de auto-industrie en baarde nogal opzien door plots een behoorlijk prominent pand aan de op één na duurste winkelstraat van Nederland vol te drukken met z'n auto's. Een aanpak die Tesla niet alleen in Nederland maar op tal van plaatsen ter wereld hanteerde. Het opende op de meest prominente plekken zulke Stores, die qua concept enigszins deden denken aan de winkels van techreus Apple.

Bij de opvallende showroom op de P.C. Hooftstraat bleef het niet, in totaal zijn er inmiddels tien Tesla Stores in Nederland, al rekenen we deze dan nog mee. Klanten staan op de P.C. Hooftstraat nu echter voor een gesloten deur en een lege showroom. 'Gesloten tot nader order', zo is er te lezen op een briefje op de gevel. Waarom juist deze bekende Store nu gesloten is en of-ie nog heropend wordt, is niet helder. AutoWeek is in afwachting van een reactie van Tesla. Andere Tesla Stores, waaronder de dichtstbijzijnde in Amsterdam-Zuidoost die we aan de lijn krijgen als we het nummer op het briefje bellen, zijn wel gewoon open.