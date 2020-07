Tesla wil rijgegevens gebruiken voor verzekering

In Californië is het al enige tijd mogelijk om je Tesla bij zijn maker te verzekeren. In de thuisstaat loopt sinds 2019 een pilot, maar volgens Musk moet die binnen afzienbare tijd uitgroeien tot een grote verzekeraar.

Interessant is dat Tesla daarbij van plan zou zijn om de gegevens die door de auto’s worden verzameld, te gebruiken voor de verzekering. Business Insider meldt dat Musk ‘uiteindelijk’ in staat wil zijn om het rijgedrag van Tesla-rijders mee te nemen in de premiebepaling.

Er zijn al verzekeraars die een soortgelijke constructie toepassen via een OBD-stekker. Op soortgelijke wijze zou Tesla op basis van dit soort gegevens een korting kunnen geven aan veilige rijders en een hogere premie kunnen berekenen aan mensen die er een sportieve rijstijl op nahouden.

Het lijkt een beetje tegenstrijdig om eerst auto’s op de markt te brengen die in 2,5 tel van 0 naar 100 schieten, om vervolgens eigenaren te ‘bestraffen’ als ze die mogelijkheid regelmatig gebruiken. Musk richt zich daarom wijselijk liever op het potentiële voordeel. Daarbij gaat het in zijn ideaalbeeld niet alleen om een berekening achteraf, maar moet het ook mogelijk zijn om rijders preventief te wijzen op zaken die tot een lagere premie kunnen leiden.

Een wereldwijde uitrol hoeven we voorlopig nog niet te verwachten. Tesla Insurance wordt eerst uitgebreid naar een aantal andere Amerikaanse staten, om vervolgens in heel de VS op de markt te komen. Wat er daarna gebeurt, is nog onduidelijk.