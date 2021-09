Tesla werkt aan laserstralen als 'ruitenwissers'

Ruitenwissers hebben nog wel eens de neiging om vuil over de voorruit te smeren in plaats van het effectief weg te vegen. Daarbij werken ze nog altijd via een oeroud principe en is er in de loop der jaren niet echt een grote verbetering op doorgevoerd. Volgens Tesla is het tijd voor verandering en worden de wissers ooit vervangen door lasers. Die zouden ruiten beter schoon kunnen maken en houden.

De patentaanvraag die nu is goedgekeurd dateert al van 10 mei 2019 en beschrijft een systeem waarbij ‘vuildetectiecircuits’ kunnen bepalen of er zich vuil heeft opgehoopt. Op basis van hoeveel vuil wordt gedetecteerd en waar het zich bevindt, wordt de straal specifiek op het probleemgebied gericht. Daarbij moeten laserpulsen het vuil wegbranden, zonder echt door het glasoppervlak te dringen en schade toe te brengen aan de inzittenden of gevoelige elektronica.

Wanneer Tesla het systeem wil gaan toepassen is niet bekend. De technologie kan niet alleen nuttig zijn voor ruiten. Ook zaken zoals camera’s en sensoren kunnen er mogelijk mee worden schoongehouden. Dat wordt belangrijker naarmate auto's verregaande autonome mogelijkheden krijgen.