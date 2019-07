Tesla voert kleine prijswijzigingen door

Wit is vanaf nu namelijk standaard op de Model 3, die voorheen standaard in ‘Solid black’ werd afgeleverd. Topman Elon Musk gaf enkele weken geleden al te kennen dat wit de nieuwe standaardkleur zou worden omdat die tint wereldwijd populairder is dan zwart, maar toch is er nog wat onverwachts gebeurd. Aanvankelijk zou het namelijk gaan om een ‘simpele’ witte kleur, niet-metallic dus, maar nu is toch de voorheen optionele Pearl White-lak uitgeroepen tot enige gratis carrosserietint. Desgevraagd geeft Musk te kennen dat dit eenvoudiger bleek dan het invoeren van een geheel nieuwe kleur wit. Zwart is nog leverbaar, maar kost nu 800 euro extra. De prijzen van grijs, blauw en rood zijn niet gewijzigd.

De Model 3 Standard Range Plus is nog altijd de voordeligste Tesla en kost in het wit €47.800. De Long Range met vierwielaandrijving kost €58.300, de razendsnelle Performance is met €63.990 inmiddels aanzienlijk goedkoper dan bij de introductie.

Hoewel alle ogen in Nederland nadrukkelijk op de ‘kleine’ 3 zijn gevestigd, moeten we het ook nog even over de grotere Tesla’s hebben. Hier valt op dat de onlangs geïntroduceerde Standard Range-versie van de Model S en Model X alweer is geschrapt. Daarmee blijven de Long Range- en Performance-varianten over. Bij de Model S komt een Long Range voor €87.800 liefst 610 km ver, de Model X moet €93.600 opbrengen. Hier betekent een Long Range een bereik van 505 km. Ook bij de Performance-versies is nieuws te melden, want deze ongelofelijk rappe varianten krijgen nu standaard de Ludicrous Mode-voorziening mee. Daarmee sprint iedere Model S Performance in 2,6 tellen van 0 naar 100, terwijl de forse Model X dat in een ongelofelijke 2,9 tellen doet. Dat kost natuurlijk wel wat: een Model S Performance kost €104.700, de topversie van de Model X is er vanaf €109.800.

Wijzigingen als dit zijn bij Tesla niet ongewoon. We noemden al de recent verschenen en nu alweer verdwenen Standard Range-versies van de S en X, maar er zijn meer voorbeelden. Voor de opvallendste daarvan deed zich in maart voor. Toen werden de prijzen van alle Tesla’s van de ene op de andere dag drastisch verlaagd. De duurste versie van de Model X werd toen in één klap meer dan een halve ton goedkoper. Alsof Tesla er zelf ook een beetje van geschrokken was, werden die prijzen even later weer iets omhoog geschroefd.

Ondertussen heeft Musk de volgende prijswijziging alweer aangekondigd. Het Full Self-Driving-pakket (FSD) wordt op 16 augustus 1.000 dollar duurder. Het pakket is een software-upgrade van het standaard aanwezige Autopilot-systeem en omvat nu al een aantal handigheden, maar moet in de toekomst volledig autonoom rijden mogelijk maken.