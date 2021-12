Tesla start grootschalige terugroepactie Model S en Model 3

Tesla roept in de Verenigde Staten bijna een half miljoen auto's terug. Het gaat hierbij om 350.000 Model 3's die tussen 2017 en 2020 zijn gebouwd en 120.000 exemplaren van de Model S. Beide modellen kampen met specifieke problemen. Het is nog niet bekend of de terugroepactie ook in Nederland gevolgen gaat hebben.

De terugroepactie is ingediend bij de Amerikaanse verkeersveiligheidstoezichthouder NHTSA. Beide modellen worden niet om dezelfde reden teruggeroepen. Bij de Model 3 gaat het namelijk om het openen en sluiten van de kofferbak. Daarbij kan de kabelboom voor de achteruitrijcamera worden beschadigd doordat deze te ver doorbuigt in gesloten toestand. Bij de terugroepactie plaatst Tesla extra bescherming voor de kabel. In het geval van de Model S heeft de terugroepactie juist betrekking op de frunk. Daarvan gaat het om de secundaire vergrendeling die niet goed gepositioneerd zou zijn. Dat kan ertoe leiden dat de frunk onverwachts opent tijdens het rijden, met alle gevolgen van dien.

In totaal gaat het om meer dan 475.000 Tesla's die in de Verenigde Staten worden teruggeroepen. Dat aantal ligt niet heel veel lager dan het totale aantal elektrische auto's dat het bedrijf in 2020 afleverde. Het is nog niet bekend of ook Nederlandse Tesla-klanten binnenkort een brief voor een terugroepactie op de mat kunnen verwachten. Tesla was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. AutoWeek heeft per mail om een reactie op de terugroepactie gevraagd.

Eerder dit jaar moesten in Nederland nog exemplaren van de Model S en -X terug naar de garage wegens een mogelijk mankement aan de eMMC: een stukje hardware dat verantwoordelijk is voor verschillende functies in de auto. Tesla stelde toen eigenaren actief op de hoogte van de terugroepactie.