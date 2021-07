'Tesla sluit showrooms op dure locaties'

Tesla schrapt zijn winkels op dure plekken als winkelstraten en winkelcentra en kiest voor meer showrooms op goedkopere locaties. Ook zou een groter deel van de verkoopmedewerkers op afstand werken in plaats van in de winkels zelf. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde Electrek op basis van ingewijden.

Topman Elon Musk besloot in 2019 ook al eens om winkels op dure plekken te sluiten. Daar stond destijds alleen niet tegenover dat er op andere plekken winkels bijkwamen. Verkopen zouden voornamelijk via internet gaan plaatsvinden. Veel personeelsleden verloren daardoor hun baan. Musk draaide het besluit enkele weken later weer terug omdat het besluit zou zijn genomen op basis van onrepresentatieve data over internetverkopen. Tesla moest in die tijd bezuinigen vanwege de Europese lancering van de Model 3.

De strategie-aanpassing voor winkels lijkt er twee jaar later toch te komen. Volgens Electrek neemt het aantal verkooplocaties wel toe, maar komen de zogeheten bezorgcentra op plekken waar de huur lager is. Het aantal winkelmedewerkers zou dit keer niet slinken. De personeelsleden gaan wel minder vaak vanuit de winkels zelf werken. Mensen die nu online aangeven Tesla te willen kopen of een proefrit willen maken, krijgen een verkoopmedewerker van een winkel in de buurt toegewezen. Dat zou in de nieuwe situatie veranderen naar medewerkers die klanten op afstand helpen en ervoor kunnen zorgen dat zij op een bepaalde locatie een proefrit kunnen maken en de auto ontgrendeld wordt.

P.C. Hooftstraat

Het nieuws komt niet echt meer als een verrassing voor Nederland. Tesla sloot onlangs namelijk al de bijzondere showroom op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam, zo berichtte AutoWeek begin deze maand. Die Tesla Store was vooral voor de kennismaking met het merk Tesla bedoeld en inmiddels is Tesla natuurlijk een gevestigde naam. Daarnaast zal de huur er ongetwijfeld ook hoog geweest zijn en nu lijkt het er dus op dat het sluiten van deze showroom onderdeel is van een wereldwijd veranderde strategie.