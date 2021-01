Tesla produceert recordaantal auto's in 2020

Tesla miste in 2020 de verkoopdoelstelling van een half miljoen auto's op een haar. Desalniettemin was het een recordjaar voor het Amerikaanse bedrijf, want het totale aantal verkochte auto's groeide met 36 procent ten opzichte van 2019.

Topman Elon Musk stelde het afgelopen jaar het doel om een half miljoen auto's af te leveren. Dat leek haast een onmogelijke opgave, want Tesla moest daarvoor in het vierde kwartaal een gat dichten van ongeveer 180.000 auto's. Ter illustratie: in het vierde kwartaal van 2019 leverde Tesla 112.000 auto's af. Toch is het Tesla ondanks de perikelen rondom het coronavirus gelukt om in het vierde kwartaal van 2020 179.757 auto's te produceren en 180.570 auto's af te leveren. Daarmee komt het totale aantal geproduceerde auto's in 2020 met 509.737 exemplaren wél boven de half miljoen uit, maar blijft het aantal afleveringen steken op 499.550 auto's. De laatste paar dagen van het jaar probeerde Tesla dat aantal nog verder op te krikken, onder meer door het alvast tijdelijk gratis aanbieden van 'Full Self Driving'.

In 2019 verkocht Tesla nog 367.500 auto's, dus het bedrijf heeft in 2020 een groei van 36 procent in de afleveringen weten te realiseren. Tesla heeft overigens nog geen winstcijfers naar buiten gebracht. Naar verwachting presenteert men die begin volgende maand. De beurswaarde van Tesla liegt er met een waarde van ruim $700 (€570) per aandeel in ieder geval niet om. Voor het komende jaar heeft Tesla al één nieuw ambitieus doel: het beschikbaar stellen van 'Full Self Driving' aan zijn klanten.

Elon Musk spreekt op Twitter zijn blijdschap uit. "Zo trots dat het Tesla-team deze grote mijlpaal heeft bereikt! Bij het opstarten van Tesla dacht ik (optimistisch gezien) dat we een kans van 10 procent hadden om überhaupt te overleven", zegt hij.