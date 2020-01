Tesla produceerde 367.500 auto’s in 2019

Het vierde kwartaal is goed geweest voor de productie van 104.891 nieuwe Tesla’s. Het merk wist uiteindelijk tussen oktober en december 112.000 auto's te leveren. De totale afleverteller voor 2019 komt daardoor op 367.500 voertuigen. Dat is een procentuele toename van 50 procent en ligt in lijn met Tesla’s eerdere verwachtingen. Het merk wilde in 2019 namelijk tussen de 360.000 en 400.000 nieuwe auto’s afleveren.

Vooral de Model 3 rolde massaal van de productieband. In het laatste kwartaal waren dat er namelijk 86.958, tegenover 17.933 Models X en S. Voor dit jaar ligt de verwachting nog een stuk hoger. De nieuwe Chinese Gigafactory in Shanghai is daar mede verantwoordelijk voor. Wekelijks moeten daar 3.000 nieuwe Tesla’s het levenslicht zien.

Met een kleine 31.000 Tesla’s voor ons land is Nederland een belangrijke markt voor het Amerikaanse merk geweest. Bijna een tiende van de Tesla's belandde vorig jaar in handen van een Nederlander. De Model 3 was dan ook Nederlands meest populaire auto.