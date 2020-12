Tesla opent nieuwe supercharger in Meerkerk

Tesla heeft vandaag weer een nieuwe Supercharger in Nederland geopend. Voortaan hebben Tesla-eigenaren een extra mogelijkheid om hun auto op te laden langs de A27 bij Meerkerk. Het totale aantal Superchargers van Tesla in ons land komt met deze toevoeging op 31 uit.

De V3-Supercharger in Meerkerk is nog zo nieuw dat hij op het moment van schrijven nog niet is weergegeven op de website van Tesla. Op de nieuwe locatie kunnen 16 Tesla's tegelijkertijd opladen met een laadsnelheid tot 250 kW. De oplaadpunten staan op de Energieweg 116, vlakbij de op- en afrit van de A27. Je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken dat je honger lijdt terwijl je auto oplaadt, want vlak naast de Supercharger zitten onder meer een La Place en een McDonald's.

Overigens zijn de nieuwe oplaadpunten niet de enige langs de A27. Iets zuidelijker bij Oosterhout is ook een Supercharger te vinden. Deze heeft echter vier laadpunten minder dan de nieuwe Supercharger in Meerkerk en is bovendien nog van het V2-type, wat betekent dat de maximale laadsnelheid op 150 kW ligt. De nieuwe Supercharger in Meerkerk is de 31e die Tesla in Nederland opent. Dat het merk hard bezig is met de uitrol van zijn eigen snellaadnetwerk, blijkt wel uit het feit dat Tesla vorige maand nog een Supercharger opende in het Groningse Zuidbroek.