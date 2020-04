Tesla noteert beste eerste kwartaal ooit

Bij het noteren van z’n productie- en verkoopcijfers maakt Tesla onderscheid tussen twee modellijnen. De grotere S en X waren op het wereldtoneel goed voor 15.390 productieplekken en 12.200 afleveringen. Dat laat de rest voor de Model 3 en Model Y, waarbij moet worden aangetekend dat de productie van laatstgenoemde pas in maart van start ging. Het gros van de 87.282 gebouwde compactere modellen komt dus nog voor rekening van de bekende sedan.

‘Het beste eerste kwartaal’ is overigens zeker niet hetzelfde als ‘het beste kwartaal’, want in de laatste drie maanden van 2019 leverde Tesla nog 112.000 auto’s af. Toch is het natuurlijk goed nieuws. Alle reden om er nog één keer goed van te genieten, want de vooruitzichten zijn in bij Tesla, in de gehele autowereld en eigenlijk gewoon in de hele wereld uiteraard minder gunstig. Ook bij de innovatieve Amerikanen ligt de productie inmiddels grotendeels stil vanwege het oprukkende coronavirus, dus de vooruitzichten voor het huidige kwartaal zijn niet zo rooskleurig. Op de langere termijn is de hoop dat de Model Y het verlies weer een beetje goed kan maken, want Tesla heeft zeer hoge verwachtingen van z’n enigszins betaalbare SUV.

Tesla benadrukt dat deze productie- en verkoopcijfers niet moeten worden verward met het daadwerkelijke resultaat. De financiële kant van de zaak volgt later. Ook kan het definitieve aantal afgeleverde auto's nog met een half procentje worden bijgesteld, als alle getekende contracten netjes gesorteerd in de archiefkast zijn verdwenen.

Ook in Nederland is (of is het was?) Tesla weer lekker op stoom, want de Model 3 eindigde in maart wederom bovenaan de verkoopranglijst.