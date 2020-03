Tesla moet productie in Californië stilleggen

Tesla moet van de lokale autoriteiten in Californië vanwege het coronavirus de productie in de fabriek in Fremont stilleggen, aangezien het geen "essentiële activiteit" betreft.

Dat heeft het Almeda County Sheriff's Office woensdag via Twitter laten weten. In Fremont worden de Model S, Model X, Model 3 en Model Y in elkaar gezet. Het is niet bekend hoe lang de onderbreking duurt.

Eerder deze week meldde Tesla dat het eerder dan verwacht begonnen was met de uitlevering van de nieuwe Model Y. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit vertraging oplevert. Ook de in Nederland vorig jaar zo gewilde Tesla Model 3 rolt in Fremont van de band.

De eind vorig jaar geopende fabriek in Sjanghai draait inmiddels alweer. Daar werd de productie in februari tien dagen onderbroken. In China wordt de Model 3 gebouwd en op termijn ook de nieuwe Model Y.