Tesla Model Y met zeven zitplaatsen onthuld

Dat de Tesla Model Y ook als zevenzitter komt, is al even bekend. Topman Elon Musk maakte afgelopen najaar bekend dat de productie daarvan nog in 2020 zou beginnen. Nu heeft Tesla een nieuwe afbeelding gedeeld van de derde zitrij én de optie in de configurator gezet. Zoals op onderstaande foto is te zien, is de Model Y vanwege zijn lengte en schuin aflopende daklijn bepaald de ruimste niet achterin. Waarschijnlijk kan het in de praktijk echter een uitkomst zijn voor gezinnen met kleine kinderen die wel op de derde zitrij kunnen plaatsnemen.

Om bij de achterste twee zitplaatsen te komen, klap je de tweede zitrij deels plat. Wie daaroverheen klautert, kan plaatsnemen op de in twee delen neerklapbare achterbank en treft daar in het midden ook nog twee bekerhouders. Overigens kan de tweede zitrij bij de zevenzitsversie van de Model Y - in tegenstelling tot bij de vijfzitter - iets naar voren worden geschoven. Dat lijkt ons geen overbodige luxe, aangezien er op bovenstaande foto geen ruimte voor benen of voeten lijkt over te blijven. Met beide zitrijen plat is er naar verluidt nog 1.900 liter bagageruimte te benutten. Hoeveel ruimte er is met alle zitrijen omhoog, is nog niet bekend.

Wie een Model Y met zeven zitplaatsen wil, moet € 3.200 bijbetalen. De Model Y wordt dit jaar leverbaar in Nederland. Mogelijk aanvankelijk alleen met vijf zitplaatsen, maar ook de zevenzitter moet nog dit jaar onze kant op komen.