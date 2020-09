Tesla Model 3 verkozen tot Zakenauto van het Jaar 2021

Zeker de lease- en fleetwereld moesten aan de aanpak wennen, zo meldt de jury. “In details werden er door de jury vraagtekens gezet, zoals bij de aflevering en service. Aan de andere kant is het product zeer geliefd en is het eigen laadnetwerk van Tesla een belangrijke troefkaart. De Model 3 scoort ook prima cijfers in de kosten en overtuigt met zijn prestaties en praktische bruikbaarheid. Ook door een groot rijbereik.”

Tesla’s Nederlandse directeur Kim Liebrechts reageert trots op de overwinning. “Fantastisch! Het is een waar statement dat een elektrische auto de titel ‘Zakenauto van het Jaar’ draagt. Niet alleen voor onze Model 3, maar ook voor het elektrisch rijden in het algemeen. We zijn megatrots op deze prijs, aangezien we vorig jaar Beste Nieuwkomer waren en dit jaar die belofte hebben waargemaakt.”

Golf 8 is Beste Nieuwkomer

De Golf 8 is tijdens de Driving Business Awards bekroond als Beste Nieuwkomer. Hij is de nieuwste incarnatie van een decennialang – acht autogeneraties zelfs - succesverhaal. Het valt de jury op dat Volkswagen een beetje afstapt van veilige kleine designstapjes die de voorgangers weloverwogen actueel hielden. Wat goed is voor de restwaarde. De nieuwe Golf 8 neemt met zijn nieuwe ontwerp van buiten en van binnen forse stappen. Ook de techniek is flink opgewaardeerd. Volkswagen lijkt zich – zo meldt de jury – wat te verslikken in de revolutie van elektronica en connectiviteit, maar daar wordt aan gewerkt. Het wordt intrigerend om te zien hoe de Golf het gaat doen naast de niet veel duurdere elektrische ID.3. De vakjury bestaat uit directieleden van grote leasemaatschappijen in Nederland, vertegenwoordigers van grote fleetowners, onafhankelijke lease-experts en ervaren vakjournalisten waaronder Roy Kleijwegt van AutoWeek.