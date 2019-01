Tesla Model 3 nu ook te bestellen zonder reservering

Tesla heeft de ‘designstudio’ van de Model 3 opengesteld voor iedereen die interesse heeft in de voordeligste auto van het merk. Veel valt er echter nog niet te configureren, want vooralsnog gaat iedere Model 3 met een uitgebreide uitrusting de deur uit. Alleen een van de vier optionele kleuren (zwart is standaard), grotere wielen, een wit interieur en de ‘Geavanceerde Autopilot’ kunnen de basisprijs van € 59.820 rijklaar nog opdrijven. Voorlopig wordt iedere Model 3 voorzien van onder meer 12-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, een glazen dak en natuurlijk het gigantische touchscreen in het midden van het dashboard.

Ook is iedere Model 3 vooralsnog voorzien van een Dual Motor All-Wheel Drive-aandrijflijn met een Long Range-batterij. Dat betekent vierwielaandrijving, een bereik van 560 km volgens de WLTP-cyclus, een top van 233 km/h en een 0-100-tijd van 4,8 seconden. Als dat niet voldoet is er nog een Performance-versie, die in 3,5 tel van 0 naar 100 knalt. Deze auto komt in theorie iets minder ver op een volle accu, namelijk 530 km.

Tesla stelt dat wie nu een Model 3 bestelt, die auto al in maart in ontvangst mag nemen. Reserveringhouders stappen een maandje eerder in. De Tesla Model 3 werd al in april 2016 gepresenteerd. In de periode die volgde liep het aantal reserveringen rap op naar absolute recordwaarden, maar door aanhoudende productieproblemen werd de Europese lancering van het langverwachte model steeds verder uitgesteld. Aan het lange wachten komt binnenkort als het goed is toch echt een einde.