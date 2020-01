Tesla maakt wederom winst, aandeel schiet omhoog

De automaker belooft in 2020 een recordaantal van 500.000 auto's af te leveren. Dat is ruim een derde meer dan in 2019 werd gehaald.

Het productieproces in de fabriek in Sjanghai, waar onder meer de Model 3 wordt gemaakt, loopt nu goed. Hier kan dan ook de productie worden opgevoerd, meldt Tesla, onder meer om te kunnen voldoen aan de hoge vraag in China. Wel levert de uitbraak van het coronavirus mogelijk vertraging op. De fabriek is op dit moment om die reden namelijk tijdelijk gesloten.

Het kan ook nog zijn dat de toeleveringsketen voor andere fabrieken wordt verstoord, doordat bepaalde onderdelen uit gebieden komen waar het virus om zich heen grijpt. Tesla onderzoekt momenteel of dit het geval is. De productie van de nieuwe Model Y is verder gestart, en de oplevering van de eerste auto's staat gepland voor eind maart. Dat is eerder dan verwacht. Toen het model werd aangekondigd, werd nog gesproken van introductie richting het eind van dit jaar.