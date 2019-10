Tesla komt met verrassend goede cijfers

Nadat de fabrikant verrassend goede cijfers over het afgelopen kwartaal had gepresenteerd, schoot het aandeel Tesla met maar liefst 21 procent omhoog. Het goede nieuws is meer dan welkom bij de Amerikanen, die de laatste maanden juist geregeld werden omgeven door negatieve berichten.

In het derde kwartaal noteerde Tesla een winst van 143 miljoen dollar, bij een omzet van 6,3 miljard dollar (5,65 miljard euro). Nadat het aandeel er naar aanleiding van dit mooie nieuws 21 procent bij kreeg, stond de waarde ervan voor het eerst sinds 1 maart boven de 300 dollar, meldt Reuters. De winstmarge is hoger dan eerder werd verwacht en ook wat betreft verkoopdoelstellingen ligt Tesla op een goede koers. Het merk sprak eerder de hoop uit dit jaar 360.000 tot 400.000 auto’s te verkopen en die 360.000 stuks lijken nu inderdaad haalbaar.

Het bericht is min of meer een herhaling van vorig jaar, toen Tesla in het derde kwartaal eveneens een verrassende winst noteerde. Toen kwam de omzet uit op 6,8 miljoen.

Dat Tesla eens zwarte cijfers mag noteren, is welkom na het eerdere verlies dat in het eerste halfjaar van 2019 juist uitkwam op 1,1 miljard. Dat de cijfers zo fluctueren is niet zo heel gek, want Tesla zit vanaf het begin van z’n bestaan middenin een enorme groeistuip en werkt de ene grote verandering na de andere weg. Zo is de fabriek in Shanghai net opgestart, waarmee de productie van de Model 3 op twee locaties in volle gang is.

In de komende periode zijn alle ogen gericht op diens SUV-broertje Model Y, die voor een grotere winstmarge moet zorgen dan de ‘3’. Ook is het wachten nog altijd op de ‘Semi’, een vrachtwagen dus, en de op papier ongelofelijk rappe Roadster.