Tesla komt met grote software-update

Software-updates zijn voor Tesla-rijders natuurlijk doornormaal. Meestal gaat het om kleine wijzigingen of bug-fixes, maar af en toe is er noemenswaardig nieuws. Dat is binnenkort het geval, als versie 2021.24 zich meester maakt van de wereldwijde Tesla-populatie.

Het doorgaans goed geïnformeerde Electrek meldt dat de auto’s onder meer een Car Wash Mode wordt toegevoegd. Met een tik op het scherm worden dan alle ramen gesloten, wordt de laadpoort vergrendeld, gaan de parkeersensoren uit en wordt voorkomen dat de auto zichzelf automatisch in ‘P’ schakelt. Een vergelijkbare functie kennen we al wel van Mercedes, maar voor Tesla is dit handigheidje nieuw.

Ook wordt het mogelijk om de automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels uit te schakelen. Voorheen was deze functie altijd ingeschakeld, maar omdat kennelijk niet iedereen daar blij van wordt kan het binnenkort uit.

Actieradius>procenten

Tesla voert ook weer wat wijzigingen door aan de dashcam, die bij de Model 3 werkt met een viertal camera’s rondom de auto. De functie lijkt ‘slimmer’ te worden en moet vanaf de update automatisch kunnen detecteren of zich een gevaarlijke en dus ‘filmwaardige’ situatie voordoet. Nu gebeurt dat al wel als de claxon wordt gebruikt en na een tik op het juiste icoontje.

Interessant is ook dat Tesla het nu mogelijk maakt om met één tik op het batterij-icoon te wisselen tussen de weergave van het batterijpercentage en de restende actieradius. Nu is die functie nog ergens diep in een menu verstopt, maar straks is alle informatie dus onder handbereik. Waarom het niet mogelijk is om beide zaken tegelijkertijd weer te geven, weet overigens niemand.

Wifi

Belangrijk nieuws is er ook als het gaat om wifi-connectiviteit. Wie zijn of haar Tesla continu met internet verbonden wil zien, moet daarvoor na het eerste jaar jaarlijks een bedrag betalen. Een alternatief is om de auto te laten draaien op de databundel van je telefoon, door de Tesla met wifi aan een mobiele hotspot te verbinden. Tot nu toe valt die verbinding echter weg als de auto in Drive wordt gezet, omdat het systeem is bedoeld voor een Wifi-verbinding aan huis. Dat specifieke aspect- het wegvallen in Drive – komt nu te vervallen. Wie de auto verbindt met een mobiele hotspot, behoudt dus ook bij het rijden gewoon de verbinding.

Disney+

Tot slot is er nog goed nieuws voor wie zich tijdens het laden stierlijk verveelt. Naast YouTube en Netflix wordt nu ook Disney+ toegevoegd aan het Tesla Theater.

Wie wil weten wat er allemaal al is veranderd aan Tesla’s door middel van software-updates, moet overigens zeker even dit artikel teruglezen.