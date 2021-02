Tesla investeert in Bitcoin, koers schiet omhoog

Tesla-topman Elon Musk begon de week door zijn volgers op Twitter te vragen of Bitcoin het betaalmiddel van de toekomst is. Daarop werd overweldigend positief gereageerd en vervolgens maakte Tesla in een officiële verklaring bekend dat het fors geld steekt in Bitcoin. Het heeft voor 1,5 miljard dollar aan Bitcoin gekocht. Als gevolg daarvan is de waarde van Bitcoin direct met zo'n 10 procent gestegen, naar bijna 43.000 dollar (€ 35.750) per Bitcoin. De hoogste stand ooit.

Dat Tesla er zoveel geld in steekt, is meer dan een investering vanuit het bedrijf. Tesla zegt namelijk ook auto's en producten te willen verkopen tegen betaling met de cryptomunt. Daarnaast hoopt Tesla ongetwijfeld te profiteren van de waardestijging van Bitcoin, die het nu zelf ook een flinke impuls heeft gegeven. Wie momenteel zo'n 1,3 Bitcoin in bezit heeft, kan daarvan een Tesla Model 3 Standard Range Plus gaan kopen. Ter illustratie, als je tien jaar geleden 1,3 Bitcoin had gekocht, was je daar nog geen euro aan kwijt geweest.