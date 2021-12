Gamen in een Tesla kan al enkele jaren, maar het is sinds eind vorig jaar ook mogelijk om tijdens het rijden een spelletje te spelen op het grote multimediascherm. Hoewel dat enkel bedoeld is voor passagiers, start de NHTSA een onderzoek naar de impact op de verkeersveiligheid.

Eén van de redenen waarom Tesla zo populair is geworden, is het brede scala aan gadgets in de auto's. Zo kun je er onder meer spelletjes in spelen op het centrale scherm. Bij racegames kun je zelfs het stuur van de auto gebruiken om je virtuele scheurmonster te besturen, uiteraard wel als hij stilstaat. Tesla begrijpt dat spelletjes spelen tijdens het rijden een leuke toevoeging kan zijn voor degene die naast de bestuurder zit, dus is dat sinds eind 2020 ook mogelijk, want toen introduceerde het merk 'Passenger Play'.

Zoals de naam al aangeeft, is het de bedoeling dat de passagier het spelletje speelt. Dat is niet meer dan logisch, de bestuurder dient immers met rijden bezig te zijn. Ook als de auto grotendeels zelfstandig rijdt. Je eigen verantwoordelijkheid, zou je zeggen. De NHTSA, de autoriteit die zich in de VS onder meer met verkeersveiligheid bezighoudt, zet er echter grote vraagtekens bij. Volgens Automotive News start het een onderzoek naar Passenger Play. Het kan namelijk 'de bestuurder afleiden en de kans op een ongeluk vergroten'.

De NHTSA zegt te onderzoeken hoe vaak en hoe Passenger Play gebruikt wordt en wijst op de richtlijnen omtrent dergelijke functies. De NHTSA stelt dat zoiets zo ontworpen moet zijn 'dat het niet door de bestuurder gebruikt kan worden als het de aandacht van het rijden af haalt.' Hoewel Passenger Play om een bevestiging vraagt dat het werkelijk de passagier is die een spelletje wil spelen, kan dat ook simpelweg door degene achter het stuur worden bevestigd. Het kan de bestuurder natuurlijk ook afleiden als deze meekijkt met het spel van de passagier.