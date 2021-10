Gegevens die Tesla opslaat in zijn auto's kunnen van pas komen in onderzoek naar verkeersongevallen. Dat meldt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op basis van onderzoek.

Het NFI geeft aan dat deze data inzicht kunnen geven in de toedracht naar een verkeersongeval en in die zin ook juridisch interessant zijn: "Deze data bevatten een schat aan informatie voor forensisch onderzoekers en analisten van verkeersongevallen en kunnen helpen bij een strafrechtelijk onderzoek na een dodelijk verkeersongeval of een ongeval met letsel," zegt Francis Hoogendijk, digitaal onderzoeker bij het NFI. De onderzoekers hebben de gecodeerde rijgegevens die Tesla opslaat, uitgelezen en vertaald. Zo kwamen ze erachter dat de autofabrikant informatie verzamelt over de rijsnelheid, de stand van het gaspedaal, de stuurwielhoek, de rembediening en de werking van zogenoemde rijhulpsystemen, zoals de automatische piloot. Tesla gebruikt die gegevens zelf voor de doorontwikkeling van zijn auto's, maar ook om storingen te verhelpen.

Wat het NFI onder meer bereikt met het onderzoek naar welke data er opgeslagen wordt, is dat men gerichter naar specifieke data kan vragen bij Tesla. Tesla verstrekt de data weliswaar als de rechtbank of het Openbaar Ministerie die opvraagt in een strafrechtelijk onderzoek, het automerk levert echter alleen de gevraagde gegevens voor een specifiek tijdsbestek. "Wat je niet weet kun je niet vorderen, dus het is nuttig dat we nu weten welke informatie opgeslagen wordt," aldus Hoogendijk. Volgens de onderzoeker maakt het gerichter opvragen van bepaalde gegevens een gedetailleerder onderzoek mogelijk, bijvoorbeeld naar de rol van de autopilot in een ongeval.

Tesla is uiteraard niet de enige autofabrikant die data verzamelt met auto's. Steeds meer moderne auto's registreren wat ze doen of wat er gebeurt, zoals vliegtuigen dat al decennia hebben met de 'zwarte doos'. Hoogendijk hoopt in dat licht dat er internationale wet- en regelgeving komt die autofabrikanten transparanter laat zijn over welke gegevens worden opgeslagen. "Het zou goed zijn wanneer automerken dat in de toekomst zelf openbaar maken."