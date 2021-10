Tesla Model S meest geëxporteerde EV

De elektrische automarkt groeit aan alle kanten. Als consument kun je uit een steeds groter wordend aanbod kiezen en ook op de occasionmarkt komen met het jaar meer tweedehands elektrische auto's beschikbaar. We kopen niet alleen gebruikte EV's uit eigen land, we importeren ook steeds meer gebruikte elektrische auto's. Daarnaast exporteren we ook meer gebruikte EV's naar het buitenland. Dankzij VWE Automotive kunnen we inzichtelijk maken welke elektrische auto's het meest worden geïmporteerd en geëxporteerd.

In Nederland worden relatief veel elektrische auto's verkocht. Op de tweedehands automarkt komen steeds meer elektrische occasions beschikbaar, maar het aanbod is niet altijd toereikend. Daar spelen handelaren en in mindere mate consumenten slim op in door gebruikte elektrische auto's uit andere landen te importeren. In de eerste drie kwartalen van 2021 werden 6.151 gebruikte EV's naar Nederland gehaald. Dat zijn er maar liefst 85 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Toen stond de EV-importteller nog op 3.351 stuks. Dat er niet alleen tweedehands elektrische auto's Nederland binnenkwamen maar ook het land verlieten, blijkt uit de exportcijfers. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 2.622 gebruikte elektrische auto's geëxporteerd. Dat zijn er maar liefst 144 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Toen verlieten nog 1.075 tweedehands elektrische auto's definitief de Nederlandse landsgrenzen.

Export

Hoewel er enerzijds steeds meer gebruikte elektrische auto's ons land binnenkomen, worden er ook steeds meer op de boot gezet. Vanuit het buitenland lijkt er een grote vraag naar de Model S. Tesla's Model S is inmiddels wat jaartjes op de markt en in Nederland lijkt inmiddels meer vraag naar de kleinere Model 3. Er verdwenen 583 gebruikte Tesla's Model S naar het buitenland, 53 procent meer dan in de eerste drie kwartalen van 2020. Kijk niet gek op als hier een heel stel ex-taxi's tussen zit. De Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro beginnen dit jaar in grotere aantallen de tweedehandsmarkt te betreden, met enorm groeiende exportaantallen tot gevolg. De Kona Electric en e-Niro eindigen respectievelijk op plek twee en drie.

De lijst van tien meest geëxporteerde tweedehands EV's omvat verder veel elektrische auto's die al wat jaartjes meedraaien, waaronder de Volkswagen e-Golf, Jaguar i-Pace, BMW i3 en Smart ForTwo. Toch hadden 530 van de in de eerste drie kwartalen van dit jaar geëxporteerde auto's 2021 als bouwjaar. 575 geëxporteerde EV's stamden uit 2020 en 237 stuks uit 2019. 366 geëxporteerde gebruikte elektrische auto's hadden 2018 als bouwjaar, terwijl er 276 en 347 in respectievelijk 2017 en 2016 de fabriekspoorten verlieten.

Top 10 geëxporteerde tweedehands elektrische auto's Q1-Q3 2021

Model 2020 Q1-3 2021 Q1-3 Procentueel verschil t.o.v. Q1-Q3 2020 1 Tesla Model S 382 583 53% 2 Hyundai Kona 11 524 4664% 3 Kia e-Niro 5 204 3980% 4 Nissan Leaf 115 180 57% 5 Volkswagen e-Golf 29 139 379% 6 BMW i3 76 137 80% 7 Tesla Model X 64 110 72% 8 Hyundai Ioniq 52 105 102% 9 Jaguar I-Pace 31 93 200% 10 Smart ForTwo 50 75 50%

Import

De Volkswagen ID3 is de aanvoerder van de Top 10 van gebruikte elektrische auto's die tot op heden in 2021 in Nederland zijn geïmporteerd. Er werden er in de eerst drie kwartalen van dit jaar 982 stuks van naar Nederland gehaald. De immer populaire Renault Zoe staat op de tweede plek met 745 geïmporteerde exemplaren, maar liefst 133 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. De Audi E-tron en zijn Sportback-broertje staan samen op plek drie met 622 naar Nederland gehaalde exemplaren. Dat de Model 3 in Nederland populair is, blijkt ook wel uit de importcijfers. Er werden met 493 geïmporteerde exemplaren maar liefst 301 procent meer Models 3 naar Nederland gehaald dan in de eerste drie kwartalen van 2020. De e-Golf is de enige auto in de Top 10 waar minder exemplaren van werden geïmporteerd, al valt de 'schade' met één procentpunt mee.

Maar liefst 3.494 van de dit jaar geïmporteerde elektrische auto's stamt uit 2020. 964 exemplaren hebben 2019 als bouwjaar terwijl er 631 gebruikte EV's met bouwjaar 2018 naar ons land kwamen. Daarna zakt het snel terug, Er werden 315 tweedehands EV's met bouwjaar 2017 geïmporteerd. Van bouwjaren 2016 en 2015 waren dat er respectievelijk 197 en 82, van bouwjaren 2014, 2013 en 2012 achtereenvolgens 72, 35 en 12 stuks.

Top 10 geïmporteerde tweedehands elektrische auto's Q1-Q3 2021