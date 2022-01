Tesla Cybertruck in 'productievorm'

De Tesla Cybertruck is een ronduit bizar ogend voertuig, maar ook bizarre voertuigen moeten aan de regels voldoen. Dat de concept-car uit 2019 nog iets zou worden aangepast was dus onvermijdelijk, en dit lijkt het resultaat.

Tesla noemt de Cybertruck uit 2019 zelf geen concept-car, maar volgens de regels van meer traditionele automerken is hij dat natuurlijk wel. Feit is dat de Cybertruck destijds nog lang niet af was, want dat is hij nu ook nog niet. Wel leren we vandaag hoe de productieversie eruit zal zien, al is niet uitgesloten dat er nog meer wijzigingen volgen.

Op een forum met de wat op de zaken vooruitlopende naam ‘Cybertruck Owners Club’ is een vrij helder beeld opgedoken van een Cybertruck die op een aantal punten verschilt van de voorbode. Zo zien we andere wielen met hoge, ruige banden en heeft de auto buitenspiegels. Dat lijkt onnodig nu er ook auto’s zijn met camera’s op die plek, maar in de VS is de traditionele buitenspiegel voorlopig gewoon verplicht. Wat deze Cybertruck ook heeft, is een ruitenwisser. Wat heet: dit is de langste wisser die we ooit hebben gezien. Het enkele exemplaar staat net als bij oudere Seat-modellen in ruststand tegen de A-stijl aan, om van daaruit nagenoeg de hele vlakke ruit te bedienen.

Een minder opvallende wijziging is te vinden bij de voorbumper, die net even groter lijkt en een grotere koelopening heeft. Ook laat dit onderdeel aan de bovenkant wat meer ruimte vrij dan voorheen, voor de combinatie van mistlampen en de in de VS verplichte side-markers.

Voor het overige blijft het buitenissige koetswerk van Tesla’s eerste pick-up (gelukkig?) grotendeels intact. Het is nog steeds een truck als geen andere, met carrosserie die helemaal uit rechte platen rvs is opgebouwd. In 2023 moeten de Amerikanen dit monster voor het eerst op de oprit kunnen parkeren, Europa volgt later.