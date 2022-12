Tesla brengt gamingplatform Steam naar Model S en X

Tesla rolt zijn 'holiday update' uit, een eindejaars-software-impuls voor alle vier zijn modellen. De update verschilt per auto: zo bieden alleen de meest recente Tesla's Model S en X voortaan de mogelijkheid om in de auto via Steam te gamen en heeft bijvoorbeeld de Model Y Performance voortaan een circuitmodus.

Tesla voert aan het einde van dit jaar een flinke over the air update door voor de (infotainment-)systemen van zijn auto's. Een van de meest langverwachte onderdelen daarvan wordt gevormd door de voortaan in de Model Y Performance aanwezige track mode. De technisch verwante Model 3 Performance had die al, en nu de Model Y ook - en daar zaten sommige klanten op te wachten. De functie biedt toegang tot een G-krachtenmeter, meer inzichten in de staat van banden, remmen en aandrijflijn, sportievere modi voor de aandrijflijn en de stabiliteitscontrole en dataverzameling over je rijgedrag op het circuit.

Ook de camerasystemen aan boord van Tesla's krijgen meer functies. In Tesla's Model X en S van na de facelift en in de Model Y en 3 kun je voortaan videobellen via Zoom met behulp van de boordcamera. Daarnaast kun je vanaf nu na het inschakelen van dog mode - een modus waarin je de auto kunt achterlaten als je je hond erin laat wachten - na de update naar je hond kijken met de Tesla-app op je smartphone. Die functie komt overigens naar alle Tesla's.

Steam-integratie én een lichtshow

Nog meer nieuws: je kunt vanaf heden alle Tesla-modellen een lichtshow laten uitvoeren. Dat kon eerder ook, maar nu kun je ook meerdere Tesla's naast elkaar zetten en ervoor zorgen dat de auto's precies tegelijk dezelfde show opvoeren. Hartstikke leuk als je met mede-eigenaren bij een Supercharger-station staat te laden, natuurlijk. Nog leuker is misschien wel dat de Tesla's Model X en S van na de laatste facelift voortaan een Steam-integratie kennen. Het PC-gamingplatform van Valve, waarop het (online) spelen van duizenden games mogelijk is, huist tegenwoordig ook in auto's. Het is nu dan ook mogelijk om via Bluetooth een controller te verbinden met je Tesla Model X of S. Daarbij geeft het merk weer dat een PlayStation 5-controller het beste werkt.

Naast bovenstaande nieuwigheden, grijpt Tesla zijn holiday update aan voor tig andere, kleinere verbeteringen. Als daarin geïnteresseerde Tesla-eigenaar kun je de release notes bij de update erop nagaan.