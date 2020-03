Tesla bereikt historische mijlpaal met miljoenste auto

Tesla heeft een historische mijlpaal bereikt. In thuisland VS heeft het namelijk haar miljoenste auto gebouwd. Het betreft een rode Model Y, één van de vele eerste Models Y die nog deze maand door de Amerikaanse fabrikant geleverd worden. Het is niet alleen een mijlpaal voor Tesla zelf, maar ook voor EV's over het algemeen. Nog nooit eerder bouwde één fabrikant zoveel elektrisch aangedreven auto's.

Het begon voor Tesla allemaal pakweg 12 jaar geleden met het eerste model; de Roadster. Die zorgde nog niet voor de grote aantallen, dat veranderde echter met de elf jaar geleden onthulde Model S. Met die auto wist Tesla zich wereldwijd te vestigen als interessant nieuw merk. Tesla's eerste SUV, de Model X, vergrootte het succes, maar vooral de meer betaalbare Model 3 deed er nog een schep bovenop qua aantallen.

Inmiddels is Tesla één van de meest waardevolle autobouwers ter wereld en breidt het op grote schaal haar productiecapaciteit uit. De Model Y, die zowel in China als de VS wordt gebouwd, is het volgende wapenfeit. De eerste exemplaren daarvan worden in de VS inmiddels geleverd, maar deze rode Model Y zal waarschijnlijk een speciaal plekje krijgen binnen het bedrijf als herinnering aan deze mijlpaal.