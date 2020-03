Terugblik: 'Bugatti Galibier: de volgende Bugatti'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

De machtige Veyron is de geschiedenisboeken ingegaan als een van de megalomane projecten uit een bijzondere periode van de Volkswagen Groep. Ferdinand Piëch stond aan het roer van het concern en startte een reeks bijzondere avonturen om zijn bedrijf een hoger aanzien te geven. De Phaeton werd de duurste Volkswagen aller tijden, motoren als de V10 en V12 TDI waren met blokken als de W8 en W12 niet eens de opmerkelijkste machines in het Volkswagen-magazijn en met de Veyron blies Volkswagen het illustere Bugatti nieuw leven in, het merk dat na de EB 110 ter ziele ging en waarvan Volkswagen in 1998 de rechten in handen kreeg.

De in 2005 op de markt gebrachte Veyron was op elk vlak een technisch hoogstandje. De zwaarlijvige en luxueuze hypercar kreeg een 8.0 W16 van dik 1.000 pk toebedeeld, een met vier turbo's uitgeruste machine waarmee de miljoenen kostende GT een topsnelheid van 407 km/h moest kunnen halen. Overtreffende trap Veyron Super Sport wist uiteindelijk zelfs door te jagen tot een snelheid van 431 km/h. Bugatti stond weer op de kaart, en dat smaakte vier jaar na de lancering van de Veyron naar meer.

16C Galibier

Bugatti presenteerde in 2009 namelijk de 16C Galibier Concept, een ogenschijnlijk productierijp studiemodel waarmee Bugatti zich van een heel andere kant liet zien. De luxueus ogende en minstens zo weelderig aangeklede showauto kreeg een tot 800 pk teruggeschroefde versie van de W16 in zijn neus, een machine met twee superchargers in plaats van twee turbo's. Opvallend genoeg was de Galibier niet bedoeld als broer van de Veyron, maar als vervanger van die extremist. Op 17 maart 2010 schreef AutoWeek een artikel over de Galibier waarin we de conclusie trokken dat het "vreemd moet lopen als deze Galibier niet in productie zou gaan." Inmiddels zijn we tien jaar verder. Waar is de 16C Galibier?

De Galibier zou in 2013 in productie moeten gaan, maar dat is - helaas voor de rijken der aarde - nooit gebeurd. Dat is enigszins opmerkelijk, in de jaren na de introductie van de concept-car dook namelijk meer dan eens productspecifieke informatie op. Zou zou van de productieversie ook een hybride variant leverbaar worden. In 2012 kwam er ruis op de lijn. Wolfgang Schreiber, destijds vers achter de knoppen bij Bugatti, kwam met de mededeling dat de Galibier niet voor 2015 op de weg zou komen. Die productieversie zou op designvlak ook nog eens sterk gaan afwijken van de in 2009 getoonde conceptversie. In 2013 leek het hoge woord eruit: de Calibier zou zijn afgeschoten en Bugatti zou zijn tijd liever volledig spenderen aan de ontwikkeling van een spiritueel opvolger van de Veyron, een auto die we inmiddels kennen als de in in 2016 gepresenteerde Chiron.

Manusje-van-alles

Er bleek meer aan de hand, en de uit 2011 stammende mededeling dat het ontwerp van de Calibier Concept aangepast zou worden, lijkt daar verband mee te houden. Tegenover Hagerty zei niemand minder dan Bugatti's designchef Achim Anscheidt namelijk dat Bugatti op basis van feedback van potentiële klanten het ontwerp achter de schermen heeft aangepast. De Galibier groeide ruim 15 centimeter in de hoogte en werd maar liefst 1,5 meter langer. Daarbij luisterde Bugatti goed naar de wensen van de Chinese klantenkring, wat er toe leidde dat het beoogde tweede model een geknikte achtersteven kreeg. "Bugatti probeerde van de Galibier een manusje-van-alles te maken en daarbij offerde het de sierlijkheid van het ontwerp op", aldus Anscheidt tegenover Hagerty. "Het concept van een auto die nog boven de Rolls-Royce Phantom gepositioneerd zou worden, die niet alleen luxueus en comfortabel, maar ook snel en kundig bochten moest kunnen nemen, was gedoemd te mislukken." Niemand minder dan Piëch zou 'project Galibier' persoonlijk hebben afgeschoten na het zien van de herziene versie.

Hoewel de Galibier er vooralsnog niet is, lijkt Bugatti nog altijd te spelen met het idee van een praktischer ingesteld model. Wat Bugatti precies van plan is, blijft in nevelen gehuld. In 2018 sprak topman Stephan Winkelmann zich nog nadrukkelijk uit tegen het SUV-concept door te zeggen dat een dergelijk model "geen recht doet aan Bugatti en haar geschiedenis." Vorig jaar riep diezelfde Winkelmann echter weer dat Bugatti in gesprek zou zijn met Volkswagen over een potentieel tweede model voor het merk, een auto die omschreven werd als een elektrisch aangedreven 'GT of cross-over'. Komt er dan toch een Galibier-achtige? Zeg nooit nooit, maar voorlopig kunnen we niets anders dan afwachten.