Tavares: 'Uitzondering voor e-fuels verandert weinig'

Carlos Tavares, de topman van Stellantis, verwacht niet veel van de uitzondering die de EU maakt voor nieuwe auto's die op 'e-fuels' lopen per 2035. Volgens de Portugees is de elektrificatie allang in gang gezet en blijft dat in elk geval bij Stellantis gewoon de koers.

Aanvankelijk was het idee dat er in de EU per 2035 effectief een ban op brandstofmotoren zou komen, maar nu is er op het laatste moment nog een uitzondering gemaakt voor alternatieve brandstoffen. Verbrandingsmotoren die lopen op zogenoemde CO2-neutrale 'e-fuels' mogen dan nog wel nieuw worden verkocht. In de praktijk kan dat vooral interessant zijn voor fabrikanten van exclusieve (sport)auto's, omdat de alternatieve brandstoffen waarschijnlijk behoorlijk prijzig uitpakken. Carlos Tavares verwacht niet dat de EU-ommezwaai veel invloed heeft op de richting waarin autofabrikanten zich tot nu toe hebben ontwikkeld met het oog op 2035.

De topman van het op één na grootste autoconcern in Europa stelt volgens Autonews dat al in 2014 en 2015 de huidige koers van het toenmalige Groupe PSA richting een meer elektrisch aanbod ingezet is. Daar wijkt het nu niet meer van af, ook niet als eenvoudig zou kunnen. Volgens Tavares staan e-fuels bovendien nog in de kinderschoenen: "Ik denk dat e-fuel een technologie is die nog in ontwikkeling is. De industrie moet nog aantonen dat ze CO2-neutraal zijn, aan de ene kant hoe koolstof wordt afgevangen en aan de andere kant wat de uitstoot is van de motor." Stellantis houdt zijn focus op elektrisch rijden, aldus Tavares: "We zijn goed op weg om de elektrificatie te leveren die de EU verwacht."