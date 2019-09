Suzuki Waku Spo en Hanare Concept gepresenteerd

De Tokyo Motor Show is voor een deel gevuld met nieuwe modellen die weinig tot geen relevantie hebben voor de Europese automarkt. De Hustler Concept die we eerder vandaag omschreven, is daar een voorbeeld van. Suzuki pakt in Tokio verder uit met twee nieuwe studiemodellen die het productiestadium, in tegenstelling tot de Hustler Concept, waarschijnlijk niet halen: de Waku Spo en de Hanare Concept.

De Waku Spo is een prototype dat in de vorm van een 3,7 meter lange tweeledige vorm is gegoten. Het vrolijk ogende wagentje is zowel een sedan als een kleine stationwagon. Hoewel het lijkt alsof de vrolijke Waku Spo een tweedeurs is, beschikt 'ie toch echt over vier portieren. De achterste exemplaren schuiven zijwaarts open als de voorste zijn geopend. Als de Waku Spo in sedanvorm is uitgevoerd, is de achterbank nauwelijks bruikbaar. De bank moet er voor naar voren worden geschoven. Wie de Waku Spo tot kleine stationwagon omtovert door de 'module' achterop te schroeven, moet de achterbank wél in zijn geheel kunnen gebruiken. De vierwielaangedreven Waku Spo heeft een plug-in hybride aandrijflijn die niet nader wordt toegelicht. Suzuki voorziet het interieur van een volledig digitaal dashboard en een bijzonder uitgevoerd stuurwiel.

Hanare Concept

Aandachtstrekker nummer twee is de Hanare Concept, een futuristisch maar gelijktijdig gezellig ogend prototype dat volgens Suzuki laat zien hoe een autonome compacte MPV-achtige er in de toekomst uit kan zien. De 3,9 meter lange Hanare heeft geen duidelijk aanwijsbare voor- of achterkant. De lichtunits zijn aan beide kanten namelijk identiek, al wisselt de kleur van de verlichting al naar gelang de rijrichting van de auto. Suzuki monteert in het interieur een enorm digitaal scherm, waarmee je de loungebanken aan weerszijden van het interieur naar hartenlust kunt kijken. Volgens Suzuki heeft de vierwielaangedreven Hanare een volledig elektrische aandrijflijn en is hij in staat om zich geheel autonoom (niveau 5) een weg door het drukke stadsverkeer te banen.