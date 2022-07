Suzuki Brezza: op eigen benen

De Indiase tak van Suzuki tilt een nieuwe cross-over op het podium: de Brezza. Alhoewel, écht nieuw is de Brezza op technisch vlak weer niet. Dat behoeft een korte uitleg. De Suzuki Brezza volgt de Vitara Brezza op, een kleinere versie van de hier bekende Vitara. Die te heet gewassen Vitara maakte gebruik van hetzelfde platform als het in Europa ook verkochte model, maar was met zijn lengte van op een haar na 4 meter korter dan het 4,18 meter lange origineel. Die Vitara Brezza wordt nu opgevolgd door wat Maruti Suzuki een nieuwe generatie noemt, een auto die bij die generatiewissel afscheid neemt van het Vitara-deel van zijn naam.

Ondanks dat Maruti Suzuki met de nieuwe modelnaam van zijn compacte cross-over doet vermoeden dat de Brezza geen Vitara meer is, is de waarheid net even anders. Onder de koets van de Brezza gaat namelijk gewoon dezelfde (Vitara) Brezza-techniek schuil als voorheen. De wielbasis van de auto is met 2,5 meter onveranderd en ook in de lengte is het nieuwe model identiek. Wel vouwt Maruti Suzuki een volledig nieuw ontworpen in- en exterieur in en om de Brezza. Het gaat hier dus om meer dan grondige facelift, daar de volledige koets daadwerkelijk nieuw is. Daarmee doet de Brezza ons enigszins denken aan de manier waarop Suzuki de S-Cross een nieuwe generatie gaf.

Met zijn nieuwe, bonkiger ogende front met daarin een vrij drukke grille die wordt geflankeerd door er op twee plekken in vertakkende koplampen heeft de Brezza in ieder geval een nieuw gezicht gekregen. Door meer glas toe te passen in het deel tussen de C- en D-stijl lijkt het silhouet van de Brezza volledig nieuw, al is de positionering van de stijlen onveranderd. Ook vanbinnen verschillen de nieuwe Brezza en de oude Vitara Brezza als dag en nacht van elkaar. Het complete interieur is nieuw en oogt met zijn bovenop de middenconsole geplaatste infotainmentscherm een stuk moderner dan dat van het vorige model.

Sinds de introductie van de Vitara Brezza in 2016 heeft Maruti Suzuki er alleen al in India ruim 700.000 stuks van verkocht. Het is voor het bedrijf dus een belangrijk model. In de vorm van de Toyota Urban Cruiser heeft de Suzuki overigens ook een Toyota-broertje, al werden er van die auto vorig jaar slechts zo'n 27.000 stuks verkocht.