SuperCharge: nieuwe raceklasse met elektrische SUV's

Er is een nieuwe raceklasse in het leven geroepen: SuperCharge. Vanaf 2022 moet het nieuwe racespektakel, waarbij er wordt gereden met elektrische SUV's, van start gaan.

Elektrische cross-overs en SUV's zijn momenteel vooral auto's waarmee grote fabrikanten enorme verkoopaantallen (hopen te) halen. Met autosport hebben die nog weinig tot niets te maken. Dat gaat echter veranderen, als het aan SuperCharge ligt. Onder die naam wordt namelijk een nieuwe raceklasse in het leven geroepen. Kort gezegd is het idee dat elektrische cross-overs op korte, uitdagende circuits in steden tegen elkaar gaan racen.

Het moet de tweede grote internationale elektrische raceklasse worden na de Formule E. Autofabrikanten kunnen eraan meedoen en er zijn volgens SuperCharge al geïnteresseerden. Zij krijgen een basisauto (hier nog afgebeeld in conceptvorm) en mogen deze naar eigen smaak aanpassen. Dat wil zeggen: ze kunnen er een herkenbare eigen koets op plaatsen. De technische basis blijft wel voor iedereen grotendeels hetzelfde. De auto's beschikken over 681 elektrische pk's en daarmee moeten ze in 2,5 seconden naar 100 km/h kunnen schieten. Fabrikanten mogen wel tot op zekere hoogte sleutelen aan het energiemanagement van de auto's, waardoor er ook qua prestaties een onderscheidend element mogelijk is.

Het concept doet enigszins denken aan de Formule E, maar de beoogde vorm van racen lijkt juist wat meer op rallycross. Op korte circuits van pakweg één kilometer komen de coureurs niet alleen bochten tegen, maar ook een 2,5 meter hoge schans, een waterbak en een 'superloop'. Dat laatste is een soort omleiding of afsnijding op het circuit, waarmee coureurs eenmalig een andere - en als het goed is snellere - route kunnen nemen. Per evenement worden er 15 races gereden van maximaal zes ronden per race. Er mogen 16 auto's meedoen. Het is de bedoeling dat de (tijdelijke) circuits in grote steden in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Amerika worden opgebouwd.

Organisatie

De hoofdverantwoordelijke achter SuperCharge is Rob Armstrong. Hij werkte in het verleden voor de Formule 1-teams van Jaguar en Stewart en was als hoofd van de Independent Motorsports Group onder meer verantwoordelijk voor rallycrosskampioenschappen. Voormalig autocoureur, Le Mans-winnaar en oud-teambaas van Sauber F1 Max Welti is zijn rechterhand. Hij zal waarschijnlijk de grootste vinger in de pap hebben als het aankomt op het vormgeven van de nieuwe raceklasse. De bekende Amerikaanse coureur Tanner Foust is ook bij het project betrokken als één van de adviseurs uit de moderne racerij. In 2022 moet SuperCharge dus van start gaan. We zijn benieuwd welke merken en coureurs er zullen meedoen.