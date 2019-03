Subaru XV e-Boxer en Forester e-Boxer naar Europa

De vierwielaangedreven Forester e-Boxer heeft een 2,0-liter viercilinder onder de kap, een benzinemotor die samenwerkt met een kleine elektromotor. Schakelen gaat middels een Lineartronic-automaat, Subaru's naam voor een cvt.

De Forester e-Boxer valt in drie rijmodi in te stellen: Engine Driving, EV Driving en Motor Assist Driving. In EV-modus kan de Forester tot een snelheid van 40 km/h een kleine 1,6 kilometer afleggen. Bij regulier gebruik ondersteunen de 2.0 en de elektromotor elkaar. Wie de Forester e-Boxer de sporen geeft, spreekt puur en alleen de benzinemotor aan. Het kleine accupakket, dat boven de achteras is geplaatst en een niet nader gespecificeerde capaciteit heeft, wordt dan wel opgeladen. Subaru belooft dat het brandstofverbruik van de Forester e-Boxer zo'n 11 procent lager uitvalt dan van de vorige Forester met 2,0-liter benzinemotor onder de kap. De 2.0 in deze nieuwe Forester e-Boxer is overigens een doorontwikkeling van die vorige 2.0. Zo'n tachtig procent van de componenten is vernieuwd. Meer informatie over de Europese versie van de Forester wordt in een later stadium vrijgegeven. Hier lees je alles over de versie die voor de Noord-Amerikaanse markt bestemd is.

XV

Ook de Europese versie van de XV maakt in Genève kennis met Subaru's e-Boxer-aandrijflijn. Subaru geeft, net als van de Forester e-Boxer, nog niet alle getallen vrij. Wel weten we dat de XV e-Boxer een reguliere hybride is. In Japan is de XV er als e-Boxer. Die versie maakt gebruik van dezelfde 2,0-liter viercilinder boxermotor die ook in de topversie van de XV, de Premium, ligt. Die machine levert in die versie 156 pk. In de Japanse XV e-Boxer Hybrid levert die viercilinder echter 145 pk en 188 Nm. Die motor wordt bijgestaan door een 13,6 pk en 65 Nm sterke elektromotor. Het gemiddelde verbruik van de XV moet op zo'n 6,7 l/100 km liggen. De tankinhoud is met 48 liter kleiner dan die van de reguliere XV's. Het accupakket van de e-Boxer Hybrid is net als bij zijn voorganger slechts 0,6 kWh groot. Schakelen geschiedt uiteraard met een Lineartronic cvt. Bovenstaande cijfers zijn dus van de Japanse XV e-Boxer, maar zijn in zekere mate waarschijnlijk ook op deze Europese versie van toepassing. Net als de Forester e-Boxer moet de XV e-Boxer zo'n 1,6 kilometer volledig elektrisch kunnen afleggen.

Opvallend gegeven: ook in de Verenigde Staten levert Subaru een hybrideversie van deze XV. Die XV - in de Verenigde Staten heet-ie overigens Crosstrek - is daar echter een plug-in hybride. Die plug-in moet zo'n 27 kilometer elektrisch kunnen rijden.