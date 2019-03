Subaru Viziv Adrenaline Concept breekt los

Subaru's studiemodellen gaan onder het Viziv-label door het leven. In Genève maken we kennis met de Viziv Adrenaline, een concept-car in de vorm van een venijnig de wereld in turende cross-over.

In 2014 introduceerde Subaru zijn 'Dynamic x Solid'-designtaal, een tekenstijl die langzaam maar zeker wordt vervangen door een nieuwe ontwerpfilosofie die de Japanners aanduiden met de naam 'Bolder'. Subaru's modellen mogen er van de fabrikant expressiever en brutaler uit gaan zien. Met deze Viziv Adrenaline Concept geeft Subaru een glimp van wat we in de toekomst in iets afgezwakte vorm op de weg gaan zien.

De Viziv Adrenaline Concept is een vijfdeurs cross-over met een opmerkelijk agressief ogende snuit. Zaken als grille en koplampen doen enigszins denken aan de exemplaren die we op actuele Subaru's zien, al drogen die elementen op dit studiemodel net even anders op. De Adrenaline Concept heeft een zilverkleurig dak, skidplates, witte accenten in de wielen en opvallende ledjes in zowel de voor- als achterbumper. Zaken als reguliere handgrepen ontbreken en het studiemodel heeft op stokjes geplaatste camera's die dienstdoen als zijspiegels.

Van productieplannen spreekt Subaru niet. We verwachten dat deze concept-car puur een beeld geeft van de nieuwe designweg die Subaru is ingeslagen. Altijd al willen weten waar Viziv voor staat? Welnu: Vision for Innovation.