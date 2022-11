We sluiten met zijn allen weer gezellig massaal aan in de file. Het is weer bovenmatig druk op de weg, met een heftige uitschieter op 3 november toen er maar liefst 1.227 kilometer file stond. Hoog tijd dus voor de volgende stelling: 'Ik ga vaker thuiswerken om files te vermijden'.

Tijdens de coronapandemie werkten veel Nederlanders vanuit huis. 'Het nieuwe werken.' Hoewel de verwachting was dat veel mensen met een kantoorbaan ook nadat de vrijheidspoort weer werd geopend vaker thuis zouden werken, bewijst de realiteit dat velen gewoon weer naar kantoor gaan. De ochtend- en avondspitsen van dinsdagen zijn net als die van donderdagen traditioneel erg druk. Daar komt bij dat november per definitie volle wegen oplevert, omdat er dan maar weinig mensen op vakantie gaan. Tel daar bij op dat het tijdens een groot deel van de ochtend- en avondspits donker is én het geregeld druilerig weer is en je hebt de onfortuinlijke cocktail gevonden die tot meer ongelukken kan leiden. November, een dubieus filefeestje.

Nu zou je buiten de piekmomenten om in de auto richting kantoor kunnen stappen, maar de praktijk leert dat dat niet altijd even makkelijk is. Het hoogtepunt van de files ligt tegenwoordig ook een half uur later dan voorheen, wat zou betekenen dat je vooral erg vroeg of juist veel later - tijdens kantoortijd - de weg op moet. Verder is het openbaar vervoer voor lang niet iedereen een geschikt alternatief, zo bleek onlangs maar weer.

Natuurlijk kan ook lang niet iedereen met kantoorwerk zomaar even thuiswerken. Wellicht vreest je leidinggevende dat je thuis minder productief bent, of misschien is het voor jouw werk wel ontzettend belangrijk je collega's te spreken. Video-vergaderingen kunnen uitkomst bieden, maar dat is lang niet voor elke interactie een adequate vervanger. Voor wie vaak bij klanten langs moet is het helemaal lastig het representatieve kostuum te verruilen voor het huiskloffie.

Je merkt het al, we zijn heel benieuwd naar jouw mening! Tijd voor een stemronde waarbij we de volgende stelling poneren:

'Ik ga vaker thuiswerken om files te vermijden.'

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet?

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enneh, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.