Stellantis presenteert zescilinder in lijn: ‘Hurricane’

Stellantis presenteert de Hurricane, een geheel nieuwe twin-turbo zescilinder lijnmotor op benzine. In Europese ogen is dat misschien een nogal opmerkelijke stap, maar voor de Amerikanen is dit blok juist een grote stap in de ‘verschoning’ van het wagenpark.

De zescilindermotor, die al in 2019 boven kwam drijven, levert volgens zijn makers namelijk de kracht en presaties van een V8, maar dan met tot 15 procent minder verbruik en uitstoot. De Hurricane heeft twee turbo’s, een cilinderinhoud van 3,0 liter en levert in de basis ‘meer dan’ 400 Amerikaanse pk’s en 610 Nm. In Europese pk’s gaat het dan overigens om meer dan 405 pk. Naast de ‘Standard Output’-versie is er ook een High Output-variant, met meer dan 500 pk en een koppel van minimaal 644 Nm.

Hoewel de Hurricane-motor op zichzelf helemaal nieuw is, deelt hij wel veel onderdelen met de 2,0-liter viercilinder die nu al in veel Jeep-modellen wordt gebruikt. De nieuwe drieliter is geschikt voor auto’s op het STLA Large en STLA Frame-platform, de twee grootste platforms van het viertal dat half 2021 werd voorgesteld. Verwacht voorlopig maar geen Alfa met dit blok aan boord, want in de praktijk betekent dat vermoedelijk dat we hem vooral zullen terugvinden in achterwielaangedreven modellen van Jeep, Dodge en Ram. Dat zijn auto’s die nu niet zelden zijn voorzien van een Hemi-V8 met een positief gestoorde hoeveelheid vermogen. Die motoren worden niet direct naar de uitgang verwezen, maar het feit dat de Hurricane wordt gebouwd in de fabriek waar ook de aloude Hemi wordt gemaakt, is veelzeggend.

“Hoewel Stellantis grootse elektrificatieplannen heeft, met een aandeel van 50 procent aan volledig elektrische auto’s in 2030, blijft de verbrandingsmotor de komende jaren een sleutelrol spelen in ons portfolio”, beantwoordt Stellantis de vragen die nu wellicht op je lippen branden.

De zescilinder-in-lijn maakt als concept trouwens een aardige revival door. Nog niet zo heel lang geleden was dit motortype vooral het domein van BMW, maar sinds 2014 doet ook Mercedes weer mee. Onlangs voegde Mazda zich bij dit gezelschap, met de komst van de achterwielaangedreven CX-60.