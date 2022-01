Stellantis-topman Carlos Tavares is niet vies van een kritische noot en ook nu laat de voormalig CEO van Groupe PSA een netelige opmerking over de in zijn ogen van boven opgelegde druk om over te stappen op elektrische auto's. "Het is duidelijk dat vergaande elektrificatie een keuze is van politici, niet van de industrie", zegt Tavares ten overstaande van onder meer het Duitse Handelsblatt en het Franse Les Echos.

Tavares benadrukt dat er goedkopere én snellere manieren zijn om de CO2-uitstoot van auto's terug te brengen. De topman zegt dat een elektrische auto in Europa pas na 70.000 gereden kilometers op ongeveer vergelijkbare wijze als een lichtere en goedkopere hybride auto zijn totale CO2-uitstoot - productie meegerekend - compenseert. Daarnaast vreest de topman voor andere risico's. Zo heeft het plan van de Europese Unie om de verkoop van nieuwe personenauto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035 in de ban te doen mogelijk grote gevolgen voor de auto- en motorenfabrieken in Europa. Daarnaast komen ook toeleveranciers mogelijk in de problemen, voorziet Tavares. "De heftigheid van een verbod op de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren brengt sociale risico's met zich mee", besluit de topman.

Dat Tavares een kritische noot plaatst bij de politieke druk op de overgang naar EV's, betekent niet dat Stellantis minder in elektrificatie investeert. Naar verluidt doet Stellantis op 1 maart nieuwe toekomstplannen uit de doeken. De huidige plannen waren op elektrificatievlak al bepaald niet kinderachtig.